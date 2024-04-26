الوصل يعزز صدارته لدوري المحترفين بتعادل مثير مع الجزيرة

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير سالم خميس

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعادل الوصل وضيفه الجزيرة بنتيجة 2-2، في مباراة مثيرة وقوية جرت على ملعب إستاد زعبيل مساء اليوم، في ختام اليوم الأول من الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين، وافتتح الجزيرة التسجيل عن طريق علي مبخوت في الدقيقة 12، وتعادل للوصل فابيو دي ليما من ركلة جزاء في الدقيقة 10 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأحرز أمادو ديالو الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 63، ثم تعادل برونو دي أوليفيرا للجزيرة في الدقيقة 79، وحصل كل فريق على نقطة واحدة من الجولة 21، ليصل الوصل إلى 52 نقطة، ويعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري، ويصل الجزيرة إلى 24 نقطة في المركز الثامن.

وبدأ الوصل المباراة بضغط هجومي كبير، وقابله بتراجع وحذر دفاعي من الجزيرة، وعلى عكس سير الدقائق الأولى، يلعب الجزيرة هجمة منظمة، وتسدد كرة قوية ترتد من خالد السناني حارس الوصل، إلى لاعبي بوزويلو، ويستلمها علي مبخوت خلف المدافعين، ويضعها بطريقة ذكية وجميلة معلناً عن هدف أول للجزيرة في الدقيقة 12.

وأستمر الوصل في أدائه الهجومي، ما منح الجزيرة فرصة للعب على الهجمات المرتدة، ووصلت الكرة إلى مبخوت في الدقيقة 19، وأنطلق وسدد كرة أمسكها السناني، وتوالت الركلات الركنية لمصلحة الوصل، ولكنه لم يستفد منها في تعديل النتيجة، ولعب نيكولاس خيمينيز كرة ب"الكعب" في واحدة من أجمل فرص الشوط الأول في الدقيقة 23، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الجزيرة.

وتألق السناني في تحويل تسديدة فيرناندو إلى ركلة ركنية في الدقيقة 29، ليؤمن مرماه من هدفاً ثانياً للجزيرة، وأستلم علي صالح الكرة من قبل منتصف الملعب، وأنطلق وراوغ أكثر من لاعب، وتعرض للعرقلة من بوزويلو ليحتسب الحكم ركلة جزاء، واستغرق التأكد من صحتها 5 دقائق، ليسددها فابيو دي ليما بنجاح، ويتعادل للوصل في الدقيقة 10 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، والذي أنتهى بالتعادل 1-1.

وأستمر الأداء سريعاً وحماسياً في الشوط الثاني، ولعبت كرة عرضية من ركلة حرة جانبية، وقابلها أمادو ديالو برأسية مسجلاً الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 63، وتألق السناني في تحويل رأسية قوية إلى ركلة ركنية للجزيرة في الدقيقة 72، ورد علي خصيف حارس الجزيرة، بالتصدي لانفراد علي صالح في الدقيقة 74، وتمكن برونو من التعادل للجزيرة في الدقيقة 79، وتصدت عارضة مرمى الوصل لرأسية من الجزيرة في الوقت بدل الضائع للمباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز