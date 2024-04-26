تعادل "سلبي" يفصل مواجهة الإمارات والوحدة ويؤزم موقف "الصقور" في الدوري

المصدر: رأس الخيمة: أحمد عيسى

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تعادل فريق الإمارات وضيفه الوحدة بدون أهداف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة متوسطة الأداء، غابت عنها الهجمات الخطرة بإستثناء بعض المحاولات، وشهدت إهدار عمر خريبين مهاجم العنابي لركلة جزاء تصدى لها سهيل عبد الله حارس الصقور في الشوط الثاني، بالنتيجة رفع الإمارات رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث عشر "قبل الأخير" وتأزم موقفه أكثر في المنافسة، بينما رفع الوحدة رصيده إلى 35 نقطة بالمركز الرابع في جدول الترتيب.

بدأ الفريقان المباراة بإداء هجومي بحثا عن هدف مبكر مع افضلية الوحدة الذي تفوق في السيطرة على الكرة لكن في منطقة وسط الملعب ولم ينجح كثيرا في إختراق دفاع الصقور الذي ظهر متماسكا ومنظما، مع وجود دعم مقدر من خط الوسط الذي سانده في حماية المرمى، وكانت ابرز فرص "العنابي" رأسية أحمد نور الله التي أصطدمت بالعارض، فيما كانت الهجمة الأخطر للصقور عن طريق مروان فهد من حالة إنفراد بالمرمى لكنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعاد الفريقان بذات الأسلوب الهجومي في الشوط الثاني، مع إستمرار الوحدة في تفوقه والذي لاحت له فرصة التقدم من ركلة جزاء نفذها عمر خريبين في الدقيقة 60 لكن سهيل عبد الله حارس الصقور تألق في التصدي، وحاول بعدها خريبين التعويض وسدد كرة قوية اصطدمت بالقائم للمرة الثانية في اللقاء.

ومع تقدم دقائق اللعب نشط الصقور وحاول إتقاذ موقفه المتأزم في المنافسة بالوصول إلى شباك ضيفه ولكنه واجه صعوبة في صناعة فرص مؤكدة، بينما لم تتوقف محاولات العنابي لهز الشباك، لكن دون جدوى حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بتعادل سلبي لم يحقق مصلحة الفريقين.

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