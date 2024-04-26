8000 لاعب ولاعبة في بطولة دبي المفتوحة الصيفية لأكاديميات كرة القدم

المصدر: البيان

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يشارك أكثر من 8000 لاعب ولاعبة في منافسات بطولة "دبي المفتوحة الصيفية لأكاديميات كرة القدم" الأكبر من نوعها التي تهدف إلى تعزيز جهود استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركة دلتا للفعاليات الرياضية الشريك التشغيلي للحدث خلال الفترة من 26 أبريل حتى 16 يونيو 2024.

وتقام البطولة الصيفية في ثلاث مواقع مختلفة هي ملعب شباب الأهلي بمنطقة العوير وملاعب مدينة دبي الرياضية، وملاعب جبل علي، ويخوض 501 فريقًا من مختلف الأكاديميات الحكومية والخاصة أكثر من 2000 مباراة حيث تقام 250 مباراة كل أسبوع في جميع الملاعب، يتنافسون ضمن 16 فئة عمرية من 6 إلى 23 سنة للبنين، وثلاث فئات عمرية للفتيات هي 13 و15 و17 سنة.

وسيتم تطبيق قوانين اتحاد الإمارات لكرة القدم في تحكيم المباريات كما أنه سيتم استخدام أحدث التقنيات المتطورة في التنظيم من أبرزها تقنية الفار، وسيتم بث منافسات البطولة على الهواء مباشرة في منصات التواصل الاجتماعي.

وتواصل البطولة منذ انطلاقها النمو والتطور واستقطاب المزيد من الفرق التي تمثل الأكاديميات العالمية جنبًا إلى جنب مع فرقنا المحلية من الأكاديميات والأندية الحكومية والخاصة، حيث تشارك أكاديميات أندية دبي الأربعة شباب الأهلي والوصل والنصر وحتا في المنافسات، وتمنح البطولة اللاعبين من مختلف الفئات العمرية فرصة كبيرة للاحتكاك والتطور وصقل مواهبهم، كما أنها تترجم اهتمام مجلس دبي الرياضي بفئة الناشئين ولاعبي الأكاديميات في إطار نهج حكومة دبي لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وتهدف إلى تحفيز الأكاديميات الرياضية على تطوير برامجها الفنية وضمان استمرارية أنشطتها، وتمكين أندية دبي من اللعب مع مختلف المدارس الكروية من خلال خوض منافسات مع أقرانهم من مختلف الأكاديميات الحكومية والخاصة.

وتحظى البطولة بمتابعة أكثر من 20 ألف متفرج من عائلات اللاعبين ومن الكشافين والمهتمين في قطاع الأكاديميات، حيث سيتواجد مراقبين المواهب في كل مباراة لاختيار اللاعبين ممن لديهم مهارات عالية واكتشاف مواهبهم لضمهم إلى الفرق.

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