بني ياس يتخطى حتا بـ "الأربعة"

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير سيف الكعبي

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استعاد بني ياس نغمة الانتصارات بتغلبه على حتا 4-2، اليوم الجمعة، على استاد السماوي بالشامخة، ضمن مباريات الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين.

وقفز بني ياس ثلاثة مراكز في جدول الترتيب، وتقدم من المركز 12 إلى المركز الـ 9 (مؤقتا)،ً بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة، ودفع حتا خطوة أخرى نحو الهبوط بعد أن بقى رصيد "الإعصار" عند 6 نقاط في المركز الـ 14 والأخير.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، وحضرت الإثارة في الوقت المحتسب بدل من الضائع، بعدما تقدم بني ياس بالهدف الأول عن طريق الألباني تاولانت سيفيري، مستغلاً عرضية من نياكاتيه، حولها مباشرة في الشباك (45+1)، وتعادل غابرييل سوزا سريعاً لحتا بهدف في الدقيقة (45+3).

في الشوط الثاني، نجح سيفيري في إضافة الهدف الثاني له ولبني ياس برأسية (51)، وتكرر سيناريو نهاية الشوط الأول مجدداً، بعدما عاد حتا بعدها بثلاث دقائق بهدف التعادل عن طريق النيجيري تشارلز (54).

وأعاد فواز عوانة التقدم لأصحاب الأرض بهدف جميل بـ "الكعب" (65)، قبل أن يعزز الأرجنتيني غاستون سواريز للسماوي بالهدف الرابع من قذيفة مدوية من خارج المنطقة (69).

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