التعادل يحسم مواجهة النصر وكلباء في دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير سالم خميس

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حسم التعادل بهدفين لمثلهما مباراة النصر واتحاد كلباء، التي جمعتهما مساء اليوم، لحساب الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم، وبهذه النتيجة حافظ العميد على سجله دون هزيمة في 8 جولات متتالية ورفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة.

شهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة من الجانبين، ودخلها اتحاد كلباء بلا مقدمات وهدد مرمى النصر مبكرا بتسديدة البرازيلي كايو جيرمانو قبل أن يتمكن الإيراني مهدي قايدي من افتتاح التسجيل للنمور في الدقيقة 10، وترجم الاتحاد أفضليته بهدف ثان حمل توقيع السلوفيني أندريس فومبيرجر في الدقيقة 14، وحاول "النمور" استثمار الغيابات الثقيلة في تشكيلة النصر، لاسيما ثنائي خط الدفاع غلوبير ليما وغوستافو أليكس بداعي الإصابة، ومع مرور الوقت تحسن أداء العميد وتمكن من إيجاد بعض الفرص ابرزها تسديدة المغربي عادل تاعرابت قبل أن يسجل زميله الإيطالي مانولو غابياديني هدف تقليل الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط النصر على مرمى الاتحاد وأوجد العديد الفرص لكنه لم ينجح في تحويلها إلى أهداف، بسبب الطريقة الدفاعية التي اعتمدها "النمور"، ولكن إصرار العميد كان أقوى من تكتل الاتحاد في الدفاع وفرض سيطرة مطلقة عليه حتى تمكن غابياديني من معادلة النتيجة في الدقيقة 62، وواصل النصر لعبه الهجومي وسجل البرتغالي يوري ميديروس هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل، في المقابل لعب الاتحاد على الهجمات المرتدة بقيادة مهدي قايدي التي شكلت خطرا على مرمى النصر أكثر من مرة وسجل منها غوستافو أوليفيرا هدفا ثالثا ألغاه الحكم بداعي التسلل أيضا، وشهدت الدقائق الأخيرة لعبا مفتوحا من الجانبين والعديد من الفرص الضائعة.

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