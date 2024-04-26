"طبيب يقيس نبضات الحب"..تيفو جميل لجماهير النصر (فيديو)

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير سالم خميس

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واصلت جماهير النصر أفكارها الفريدة في مدرجات دوري أدنوك للمحترفين، بإطلاقها "تيفو" جميل خلال مواجهة فريقها لاتحاد كلباء لحساب الجولة 21 على استاد آل مكتوم، وتتلخص فكرة الـ"تيفو" بعلاقة الحب التي تربطهم بناديهم، وأن قلوبهم لا تنبض بالحياة فقط بل بحب النصر.

ومع دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب ظهر "التيفو" العملاق بين جماهير العميد، وهو عبارة عن تخطيط لنبضات القلب، ثم تظهر شخصية الطبيب مرتديا سماعته طبية لاستخدامها لقيس مدى حب جماهير لناديهم وعدد نبضات قلوبهم في هذا الإطارـ قبل أن يضع الطبيب يده على صورة القلب الأزرق، ثم تخرج لافتة عليها العبارات التالية:" ننبض بحب النصر".

وتميز جمهور النصر بإطلاق سلسلة من "التيفوات" الجميلة منذ بداية الموسم الحالي أبرزها أمام الشارقة، في الجولة الثالثة والذي تعلقت فكرته بلقب الدوري الغائب عن الفريق منذ ما يقرب عن 4 عقود، وتصدرت "التيفو" صورة كرتونية لشخصية المحقق شرلوك هولمز، وعبارة هل سنحل اللغز الغامض؟!، والمرتبط بغياب العميد عن منصة التتويج بدرع الدوري منذ آخر لقب موسم 1985 – 1986.

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