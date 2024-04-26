73 % فوز النصر مع ألفريد شرودر

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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يواصل المدرب الهولندي ألفريد شرودر قيادة مسيرة النصر بنجاح، معززاً أرقامه بفوز جديد في الجولة الماضية على حساب البطائح بنتيجة 3 ـ 1، ليرتقي بالفريق إلى المركز الرابع متساوياً مع الوحدة بـ34 نقطة قبل 6 جولات من نهاية الدوري.

وبفوزه الأخير على البطائح، بلغت نسبة فوز النصر مع مدربه الهولندي إلى أكثر من 73 %، حيث قاده في 15 مباراة حتى الآن حقق فيها 11 انتصاراً وتعادلين فيما خسر مباراتين فقط، الأولى أمام خورفكان في بداية مشواره مع الفريق والثانية أمام الوصل المتصدر، وبذلك أصبح شرودر أول «مدرب بديل» يقود النصر إلى تحقيق 11 فوزاً في 15 مباراة وما زالت أمامه المزيد من المباريات لحصد المزيد من الانتصارات في الفترة المقبلة.

قيادة

كما نجح شرودر في قيادة النصر لتحقيق سلسلة بـ7 مباريات متتالية دون خسارة في الدوري، محققاً بذلك رقماً إيجابياً غاب عن النصر منذ الدور الثاني لموسم 2017 – 2018، عندما قاد المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش العميد في 7 مباريات دون تلقي أي هزيمة لكن أطول سلسلة دون خسارة حققها النصر تحت قيادة مدربه السابق الإيطالي والتر زينغا وبلغت 11 مباراة متتالية في موسم 2011 - 2012، عندما قاده للمركز الثاني.

وأكد شرودر أنه عمل منذ مجيئه للنصر على ترسيخ عقلية الفوز في فكر اللاعبين وتحفيزهم للعب بروح قتالية وبذل كل ما لديهم في المباراة، مشيراً إلى أن ما يقدمه اللاعبون على أرضية الملعب والتزامهم التكتيكي أمر رائع.

نتائج

من جهة أخرى، أكد سالم ربيع مدرب النصر ولاعبه السابق أن تحقيق الفريق نسبة فوز تقدر بـ73 % مع شرودر يؤكد حجم العمل الذي يقوم هذا المدرب وتجهيزه بشكل مثالي، واصفاً هذه النسبة بالجيدة جيداً، وقال: حقق النصر قفزة نوعية مع المدرب الهولندي على مستوى النتائج، ويعود ذلك لعدة عوامل، أولها حصول شرودر على فترة إعداد جيدة خلال فترة التوقف التي استمرت أكثر من 50 يوماً، خاض خلاها 8 أو 9 تجارب ودية، وبالتالي دخل الفريق المرحلة الثانية من الموسم على أتم الجاهزية.

وأضاف: قام المدرب الهولندي بعمل كبير على مستوى تطوير الحالة البدنية للفريق، واستثمار قدرات جميع اللاعبين، لاسيما اللاعبين الأجانب الذين أصبحوا نقطة قوة النصر والحال أن الكثيرين انتقدوا أداءهم في الدور الأول، هنا يبرز عمل المدرب من هذه الناحية.

تطور

وأثنى سالم ربيع على تطور الحالة البدنية للنصر مع شرودر، مشيراً إلى أن الفريق أصبح يمتلك القدرة على العودة في المباراة عندما يكون متأخراً عكس المدرب السابق الصربي غوران، وقال: خلال مباراة الديربي نجح شباب الأهلي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 85 ومع ذلك عاد النصر واستعاد أسبقيته في الوقت بدل الضائع، وهو ما يؤكد جاهزيته البدنية وقدرته على الرد في أي وقت حتى في الثواني الأخيرة من المباراة.

وأوضح سالم ربيع أن تطور الحالة البدنية ساعد الفريق على الضغط على منافسيه كامل المباراة والحفاظ على تركيزه الذهني العالي، إضافة إلى نجاح المدرب الهولندي في تحسين المنظومة الدفاعية، وبالتالي قلل احتمال قبول أهداف من الهجمات المرتدة التي كانت تشكل نقطة ضعف النصر في الدور الأول، حيث خسر أكثر من مباراة بسبب هذه الهجمات خاصة مواجهتي الذهاب أمام بني ياس والجزيرة. وختم سالم ربيع قائلاً: أخيراً وجد النصر ضالته في قائد داخل الملعب وهو المغربي عادل تاعرابت الذي يحظى باحترام اللاعبين ويقدم جهوداً أكثر من الجميع، وما يقدمه في هذا العمر المتقدم وراؤه عمل بدني كبير من المدرب.

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