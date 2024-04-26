الوصل يسعى لتعزيز الصدارة أمام الجزيرة الليلة

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين بأربع مباريات، ويلتقي في الثامنة و45 دقيقة الوصل مع الجزيرة باستاد زعبيل، والإمارات مع الوحدة باستاد نادي الإمارات، فيما يلعب في السادسة و5 دقائق النصر مع اتحاد كلباء باستاد آل مكتوم، وبني ياس مع حتا باستاد الشامخة.

ويسعى الوصل، 51 نقطة، لتأكيد صدارته فيما يتطلع الجزيرة، 23 نقطة، إلى تحقيق انتصار طال انتظاره منذ 7 مباريات، بهدف تحسين ترتيب الفريق.

ويستضيف النصر، 34 نقطة، فريق اتحاد كلباء،20 نقطة في مباراة تحسين المراكز لا سيما «العميد» الذي يطمح لتشديد ملاحقة المركز الثالث، ويخوض النصر المباراة بتشكيلة منقوصة من مدافعه البرازيلي غوستافو أليكس للإصابة، والإيفواري عبدالله توري وحسين مهدي لمواصلتهما برنامج التأهيل البدني.

ويستقبل فريق الإمارات «10 نقاط» ضيفه الوحدة «34 نقطة» في مواجهة تضميد الجراح، ويقود «الصقور» بنيتو كاربوني، في مهمته الأولى بعد توليه القيادة الفنية قبل 72 ساعة من موعد اللقاء بديلاً للإيطالي زينغا، فيما يستهدف الوحدة العودة للانتصارات بعد خسارتين أمام كلباء وعجمان، ويفتقد 3 لاعبين للإيقاف هم، لوكاس بيمنتا، وآلان ماركيز، وروبن فيليب.

ويسعى بني ياس إلى تحقيق فوز غائب عندما يستضيف حتا، ويحتل بني ياس المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، بينما يتطلع حتا«6 نقاط» إلى العودة بنتيجة إيجابية تمسكاً ببارقة أمل البقاء.

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