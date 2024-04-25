مدير عام الهيئة العامة للرياضة: تأهل العين إلى نهائي أبطال آسيا يعزز سمعة الرياضة الإماراتية

المصدر: وام

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توجه سعادة غانم بن مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، بأصدق التهاني لإدارة نادي العين واللاعبين والجماهير بمناسبة تأهل الفريق المستحق إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه.

وقال سعادة الهاجري، إن الإنجاز ليس مجرد الوصول فقط إلى النهائي، بل هو استمرار لتاريخ العين الزاخر بالتميز والعطاء على صعيد كرة القدم الآسيوية، كما يعكس هذا التأهل الجهود الجبارة التي بذلت من كل فرد في النادي، من إداريين ولاعبين وأفراد الجهاز الفني، للعودة إلى قمة الهرم الرياضي القاري، والمساهمة في تعزيز السمعة الطيبة التي تتمتع بها دولة الإمارات عالمياً في مختلف المجالات لا سيما المجال الرياضي.

وأكد أن دعم ممثل الوطن في البطولة القارية يعد واجباً على كل محب ومتابع لكرة القدم الإماراتية بمختلف الانتماءات، والنجاح في هذه البطولة ليس فقط إنجاز لنادي العين، بل هو انتصار لرياضة الإمارات بشكل عام والكرة الإماراتية بشكل خاص.

وأشار الهاجري، إلى أن هذا التأهل يبرز الروح القتالية الاستثنائية التي أظهرها الفريق طوال رحلة التأهل، متمنياً أن تكلل هذه الجهود المبذولة في التتويج بدوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخ النادي، والمشاركة مجدداً في كأس العالم للأندية التي سبق وأن أحرز خلالها النادي الميدالية الفضية بعد أداء تاريخي مشرف أمام نادي ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية عام 2018.

ودعا الهاجري، جميع أبناء الإمارات إلى التكاتف والوقوف مع نادي العين في هذه المرحلة المهمة، متمنياً دوام التوفيق له في تحقيق أكبر الإنجازات ورفع اسم دولة الإمارات عالياً في الملاعب الرياضية إقليمياً وقارياً وعالمياً.

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