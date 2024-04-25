نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على استاد محمد بن زايد 3 مايو المقبل

المصدر: وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، إقامة مباراة نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي والذي يجمع الوحدة والعين على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، الساعة 8:45 مساء يوم الجمعة 3 مايو المقبل.

وكان الوحدة قد تأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد الفوز على الوصل بنتيجة 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي، فيما تخطى فريق العين إتحاد كلباء بركلات الترجيح 4-2 بعد إنتهاء مباراتي الذهاب والإياب بنفس النتيجة ( 2-0 ) لكلا الطرفين.

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