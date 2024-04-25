الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين تنطلق غداً وقمة العين وشباب الأهلي تتصدر المشهد

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، التي تنطلق غدا الجمعة، وتقام على مدار يومين، 7 مباريات، من بينها قمة العين مع شباب الأهلي.

ويلتقي الوصل المتصدر(51 نقطة) غدا الجمعة مع الجزيرة الثامن (23 نقطة) على استاد زعبيل بدبي، ولكل منهما مباراة مؤجلة، ويسعى الوصل لتأكيد صدارته مع اقترابه من حسم اللقب الأول له في عصر الاحتراف، في حين يأمل الجزيرة بالعودة للانتصارات الغائبة عن الفريق منذ الجولة 12 للمسابقة، التي جاءت على حساب حتا 3-1، اذ خاض بعدها 7 مباريات، خسر في 4 مباريات وتعادل في 3، ويدخل اللقاء طامحا في الفوز الأول مع مدربه الجديد جريجوري دوفرينيس.

والتقى الوصل مع الجزيرة في 29 مباراة بدوري المحترفين، فاز الوصل في 6، والجزيرة في 18، وكان التعادل حاضرا في 5 مواجهات.

وقال جريجوري دوفرينيس مدرب الجزيرة خلال المؤتمر الصحفي للمباراة"نعلم جيدا أهمية اللقاء أمام الوصل الذي اقترب بنسبة 90% من التتويج باللقب، نريد أن نفوز أمامه ونعود بنقاط اللقاء".

وأضاف"عودة علي مبخوت للفريق منحت زملاءه اللاعبين طاقة إيجابية، خاصة أن جميع المدافعين المنافسين يخشون مواجهته دائما، وهو أمر مهم بالنسبة لنا".

من جانبه قال ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل خلال المؤتمر الصحفي للمباراة "سنواجه الجزيرة وهو خصم قوي، وقد استعاد العديد من لاعبيه المصابين، وتحسن في أدائه خلال المباراتين الماضيتين".

وأضاف "سندخل اللقاء وكلنا ثقة في إمكانياتنا، وجماهيرنا وعلينا التركيز طوال اللقاء من أجل تحقيق الهدف المطلوب".

وتجمع القمة الثانية التي تقام (السبت)، على استاد هزاع بن زايد، فريقي العين الثالث (36 نقطة)، (وله مباراتان مؤجلتان)، مع شباب الأهلي الثاني (40 نقطة)، وله مؤجلة واحدة.

وبجانب خصوصية اللقاء دائما بين الفريقين، إلا انه يكتسب أهمية استثنائية هذه المرة كونه بين صاحبي المركزين الثاني والثالث في جدول الترتيب، وكليهما يعمل على ملاحقة الوصل المتصدر، في السباق نحو لقب الدوري.

ويدخل العين اللقاء مدعوما بتأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي، طامحا بالعودة للانتصارات في الدوري بعد خسارته أمام النصر بالجولة 19، والتعادل أمام الشارقة بالجولة 17، في حين يأمل شباب الأهلي مواصلة انتصاراته في الدوري وملاحقته للوصل المتصدر".

والتقى العين مع شباب الأهلي في 29 مباراة بدوري المحترفين، فاز العين في 13 منها، وشباب الأهلي في 8، وكان التعادل حاضرا في 8 مباريات.

وفي بقية المواجهات يلتقي (الجمعة) أيضا النصر الخامس (34 نقطة)، تحت قيادة مدربه الهولندي الفريد شرودر، مع اتحاد كلباء التاسع (20 نقطة) على استاد آل مكتوم بدبي، كما يحل حتا الرابع عشر (6 نقاط)، وله مؤجلة ضيفا على بني ياس الثاني عشر (19 نقطة)، (له مباراتان مؤجلتان)، على استاد الشامخة.

كما يلتقي في اليوم نفسه الإمارات الثالث عشر (10 نقاط)، وله مباراتان مؤجلتان، مع الوحدة الرابع ( 34 نقطة)، على استاد نادي الإمارات برأس الخيمة، وهو اللقاء الذي يأمل فيه الإمارات بالعودة للانتصارات مع دخوله في دوامة الهبوط، وكذلك الوحدة الباحث عن عودته للانتصارات بعد خسارة الجولة الماضية أمام عجمان.

ويلتقي (السبت) عجمان الحادي عشر (20 نقطة)، (وله مباراتان مؤجلتان)، مع خورفكان العاشر ( 20 نقطة) أيضا، على استاد راشد بن سعيد، كما يلتقي الشارقة السادس ( 30 نقطة) وله مؤجلة، مع البطائح السابع (25 نقطة) (وله مباراتان مؤجلتان) على استاد نادي الشارقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز