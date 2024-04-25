كريسبو: احترامنا لشعارنا والمنافسين سر تأهلنا

المصدر: العين - البيان

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عبر المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين وقائد الكتيبة «البنفسجية» للوصول إلى النهائي القاري عن فخره واعتزازه بوجوده في نادي الزعامة، وتوجه بشكره لرئاسة النادي ولاعبي الزعيم وكل العاملين والمنتمين لهذا الكيان الرياضي الشامخ.

وقال: كلمة السر في تأهل فريقي لنهائي دوري أبطال آسيا بعد تجاوز الهلال السعودي، تكمن في احترامنا للشعار الذي نرتديه واحترامنا للمنافس، ومن يشاهد المباراتين سيجزم بأن العين استحق التأهل لنهائي دوري الأبطال.

تركيز

وعن الفريق الأقوى الذي واجهه من بين النصر والهلال السعوديين في ربع ونصف النهائي على التوالي، قال: واجهنا الهلال والنصر ولا أفضل الحديث عن أي المواجهتين كانت أقوى؛ لأنني دائماً أعتمد سياسة التركيز على فريقي، ولكن المواجهتين كانتا استثنائيتين لأننا لعبنا في أجواء جماهيرية رائعة.

وعن رأيه في قرارات حكم مباراة فريقه والهلال في الإياب أوضح: لا أفضل الحديث عن التحكيم وبالنسبة لي المواجهة لم تكن سهلة للفريقين وكذلك لحكام المباراة.

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