العين .. يحسمها في الذهاب

المصدر: العين - البيان

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فأل حسن لجماهير العين والإمارات عموماً، تاريخياً ثبت حتى الآن أن العين لا يخرج من البطولة عندما يفوز في مباراة الذهاب بل يتأهل للمرحلة التالية أو يتوج باللقب كما حدث عام 2003.

حيث فاز بملعبه في نصف النهائي على داليان 2-4 وبالإياب خسر 3-4 وفي النهائي فاز بملعبه على يروساسانا 0-2 وخسر الإياب 0-1 وحقق اللقب، وفي 2005 فاز بملعبه في نصف النهائي على شينزهين 0-6 وتعادل إياباً 0-0.

وفي 2014 فاز في ثمن النهائي على الجزيرة 1-2 وفي الإياب 1-2 وفي ربع النهائي فاز ذهاباً وإياباً على الاتحاد السعودي 0-2 و1-3 وفي نصف نهائي 2016، فاز ذهاباً على الجيش القطري 1-3 وتعادل إياباً 2-2 وفي 2024 في ربع النهائي فاز على النصر 0-1 وخسر اياباً 3-4 وفاز بركلات الترجيح، وفي نصف النهائي فاز على الهلال 2-4 ذهاباً وخسر 1-2 إياباً وتأهل للنهائي.

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