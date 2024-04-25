كأس آسيا تنادي العين من قلب «دار الزين»

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، إدارة ولاعبي وجماهير نادي العين بمناسبة تأهل الزعيم إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

مؤكداً أن هذا التأهل المستحق جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق، ونتيجة الروح القتالية التي أظهرها الزعيم العيناوي والأداء المنضبط في جميع المباريات التي خاضها. ويستضيف يوكوهاما ذهاب النهائي في 11 مايو، فيما يحتضن العين الإياب في الخامس والعشرين منه.

وثمن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان الدعم الكبير الذي تقدمه الإدارة العيناوية لسفير الكرة الإماراتية وعنوان مجدها، مشيراً إلى أن تأهله إلى النهائي يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز.

كما أشاد معالي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بالدور الكبير والمؤثر الذي قامت به الجماهير العيناوية طوال البطولة، خاصة خلال مواجهة فريق الهلال العريق في ملعبه، وأضاف: «كان جمهورنا درع الفريق ومصدر قوته وينبوع إلهامه».

وأكد معاليه أن فريق العين وجمهوره أظهرا إرادة لا تلين، وقوة يصعب التغلب عليها، ونأمل أن يحقق ممثل الكرة الإماراتية في المحفل الآسيوي إنجازاً جديداً يعزز لقب دوري الأبطال الذي حققه عام 2003.

دعم

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، عضو مجلس الشرف رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، أن تأهل العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم على حساب شقيقه الهلال السعودي يتوج الدعم والرعاية من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي.

وأشار محمد بن ثعلوب إلى أن التميز في المستوى والنتائج لفريق العين في جميع مراحل البطولة، جاء بمتابعة واهتمام الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي رئيس اللجنة التنفيذية رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم.

تخطيط

من جهته، عبر حمد بن نخيرات العامري، العضو المنتدب بنادي العين، عن سعادته وفخره بتأهل العين للنهائي الآسيوي للمرة الرابعة في تاريخه، وعلق على توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، الذي قال في نوفمبر من عام 2021 «أريد أن يكون العين بطلاً لآسيا بعد ثلاث سنوات».

وقال: ظللت ومنذ سنوات طويلة أعمل تحت إدارة سموه، وأعرف كيف يفكر وكيف يخطط وهو لا يؤمن بالصدف، وتوجيهاته دائماً تحت شعار«يجب أن تعمل من أجل تحقيق أهدافك» وأشار إلى أنه لا يقول هذا الكلام لأن العين فاز وتأهل للنهائي بل أن هذه استراتيجية موجودة وهي شعار ثابت يعرفه كل لاعب وكل إداري وكل مسؤول وكل موظف بالنادي.

إضافة

وأكد العامري تعليقاً على تأهل الزعيم للنهائي: الإضافة الكبيرة التي تحققت للنادي هي وجود الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، وهو شخصية قيادية كان له الدور الفعال لأنه يملك الشغف والحماس والطموح وظل دائماً قريباً من الجميع يبث فيهم روح النشاط والتعاون والعائلة.

طموح التأهل

على جانب آخر، حافظ فريق العين على طموحه بالتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025، النسخة الأكبر من البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بعد تأهله، أول من أمس، إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية 2024، حيث يلاقي فريق يوكوهاما مارينوس الياباني، والذي تفوق على ضيفه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي عليه بركلات الترجيح 5-4 «3-3 بمجموع المباراتين»، ليبلغ النهائي.

وبعد انتهاء ذهاب نصف النهائي بفوز أولسان، حامل لقب 2012 و2020، بهدف نظيف، قبل أن يحقق يوكوهاما، الذي يدربه النجم الأسترالي السابق هاري كيويل، الفوز على أرضه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لتحسم ركلات الترجيح الموقف لصالحه. ورغم خروجه، حجز أولسان بطاقته إلى مونديال الأندية الموسّع بمشاركة 32 فريقاً العام المقبل في الولايات المتحدة، بعد فوزه في ذهاب نصف النهائي.

وتقام النسخة الأولى من البطولة الجديدة، في أميركا خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقاً من مختلف أنحاء العالم.

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