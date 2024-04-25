أندية «المحترفين» و«الهواة» تهنئ العين

المصدر: متابعة – محمد فضل

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سارعت أندية الإمارات لتقديم التهنئة إلى أسرة نادي العين واللاعبين والجهازين الفني والإداري، ودوّن موقع نادي الجزيرة على منصة «إكس»، تهنئة: «تهانينا لنادي العين، ممثل الوطن، تأهله المستحق إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وأطيب الأمنيات بالتوفيق في المشهد الختامي».

ونشر نادي النصر على منصة «إكس»: «نبارك لزعيم آسيا تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا، ومزيداً من التقدم»، وهنأ نادي شباب الأهلي شقيقه العيناوي بالوصول إلى المباراة الختامية، وسار نادي الوصل في ذات الاتجاه، وهنأ «البنفسجي» على طريقته الخاصة، بتوجيه التهنئة لأبطال العين، ممثل أندية الوطن، بمناسبة تأهله المستحق إلى النهائي الآسيوي.

وختم النادي بعبارة «كفو رجال العين». ونشر نادي الشارقة صورة كبيرة لحارس العين المتألق خالد عيسى، وكتب عليها «إلى النهائي الأغلى آسيوياً».

وقدمت أندية الساحل الشرقي التهنئة للعين، بمناسبة وصوله إلى النهائي الآسيوي، حيث نشرت أندية خورفكان واتحاد كلباء والفجيرة ودبا الفجيرة ودبا الحصن والعروبة، تهاني ترفع من معنويات لاعبي «الزعيم»، وتبارك لهم على المباراة البطولية أمام الهلال، والعودة من السعودية ببطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

وهنأت أندية الهواة «الظفرة والحمرية والعربي والتعاون ومسافي والجزيرة الحمراء والذيد وغلف إف سي ويونايتد وغلف يونايتد وسيتي»، العين، بهذا الانتصار والوصول إلى المباراة الختامية، على مواقعها الإلكترونية.

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