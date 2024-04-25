كتيبة نجوم البنفسج: اللقب هديتنا لجمهور العين وشعب والإمارات

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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عبر النجم المغربي سفيان رحيمي، مهاجم العين، والذي كان له نصيب الأسد في وصول الفريق البنفسجي لنهائي دوري أبطال آسيا، عن شكره لزملائه اللاعبين لروحهم القتالية العالية التي حضرت أمام الهلال في مباراتي الذهاب والإياب ما قاد إلى بلوغ النهائي القاري، وقال رحيمي:

هدف العين قبل انطلاق المسابقة الآسيوية كان واضحاً ومحدداً وهو التتويج باللقب والآن أصبحنا على بعد خطوة واحدة فقط من تحقيق هذا الهدف.

وأضاف النجم المغربي الذي ينافس بقوة على لقب الهداف «11 هدفاً»: سنبذل كل ما بوسعنا للتتويج بلقب آسيا لأن شعب الإمارات عامة وجمهور العين خاصة، يستحقون الفرح.

لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب جهوداً مضاعفة من أجل التحضير للنهائي، وكما قلت في وقت سابق إن المباريات الكبيرة تحتاج إلى رجال ونحن أهلها، وأثبت أبطال العين أنهم على قدر التحدي وظهروا كرجال في الملعب أمام النصر والهلال، ولم يبخلوا بجهودهم من أجل إدخال البهجة إلى قلوب جماهيرهم.

بسالة

من جانبه، هنأ أحمد برمان لاعب خط وسط العين، جماهير الكرة الإماراتية بتأهل الزعيم إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد 8 سنوات من آخر نهائي بلغه الفريق عام 2016، وأكد أن العين تجاوز فريقاً كبيراً يضم في صفوفه لاعبين متميزين في جميع الخطوط.

مشيراً إلى أن زملاءه اللاعبين قاتلوا ببسالة في مباراة الذهاب باستاد هزاع بن زايد وحققوا فوزاً كبيراً، وفي مباراة الإياب بالرياض تحدوا أنفسهم وهم يدركون أن المهمة لن تكون سهلة، وبفضل العزيمة والإصرار تجاوز الفريق الهلالي إلى النهائي الكبير وسيتابعون العمل الجيد من أجل تقديم اللقب هدية لجمهور الشارع الرياضي الإماراتي.

مثالية

وقدم مدافع العين الشاب سعيد جمعة، نفسه بصورة مثالية بعد دخوله بديلاً لزميله أريك الذي خرج مصاباً، وظهر اللاعب بمستوى ممتاز في مركز المدافع الأيسر وأفشل الكثير من محاولات الهلال التي كانت تتم من جهته للوصول إلى المرمى العيناوي، وأكد اللاعب أن العين استحق التأهل إلى النهائي القاري، ولكن ما زالت هناك خطوة أخرى للوصول إلى منصة التتويج القارية.

وقال سعيد جمعة: العين نجح في تجاوز أندية كبيرة ليصل إلى النهائي، فقبل الهلال كان النصر بنجومه الكبار وبعده جاء الدور على الهلال الذي يضم في قائمته أسماء كبيرة، ولكن العين كان يملك الروح والعزيمة والإصرار والدليل أنه وصل للنهائي برغم أنه يلعب بثلاثة محترفين أجانب فقط ولاعبين صغار السن يلعبون للمرة الأولى في هذه البطولة وبإذن الله سنتابع العمل الجيد.

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