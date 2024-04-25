جماهير «الزعيم».. الأفراح حتى الصباح

المصدر: العين - البيان

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خرجت جماهير الزعيم العيناوي في مسيرات فرح غامرة جابت شوارع مدينة العين وسهرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، ابتهاجاً واحتفالاً بتأهل فريق المدينة الخضراء الزعيم العيناوي إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد تجاوزه للهلال السعودي رغم خسارته لقاء الإياب بنتيجة 1 ـ 2 إذ تفوق بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 ـ 4 بعد فوزه في لقاء الذهاب باستاد هزاع بن زايد 4 ـ 2.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي احتفالات مماثلة تبادل فيها الجميع بمن فيهم جماهير أندية محلية أخرى وقيادات رياضية التهاني والإشادة بأبطال العين الذي قفزوا فوق حاجز الظروف المتمثلة في تراجع الفريق على مستوى الأداء والنتائج محلياً.

وقالوا كلمتهم القوية بأكبر بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية، متخطين المنافسين واحداً بعد الآخر حتى النهائي، وعبرت الجماهير العيناوية عن تفاؤلها بقدرة العين على التتويج باللقب هذه المرة واستعادة ذكريات 2003.

وبدأت تباشير تأهل العين للنهائي منذ مرحلة المجموعات، حيث قدم الفريق نفسه بصورة مثالية وتصدر مجموعته بفارق كبير من النقاط، قبل أن ينتقل إلى ثمن النهائي ليتجاوز الفيحاء السعودي ذهاباً وإياباً، وتابع تفوقه في ربع النهائي بالفوز على النصر السعودي بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين في مجموع المباراتين، وفي نصف النهائي حقق فوزاً كبيراً على الهلال السعودي 4 ـ 2 في لقاء الذهاب قبل أن يخسر الإياب بهدف لهدفين.

وهذه هي المرة الخامسة التي يقصي فيها العين الهلال بالأدوار الإقصائية، إذ سبق وأخرجه من دور المجموعات في 1999، و2003، و2006، و2018، قبل أن يقصيه من نصف النهائي 2024.

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