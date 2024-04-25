3 صدمات قاسية لـ «الصقور» في الجولة 20 من «دورينا»   

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات «الصقور» إلى 3 صدمات قاسية في الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، أزمت موقف الفريق وزادت عليه مخاطر الهبوط من المنافسة التي يحتل فيها المركز الثالث عشر «قبل الأخير» برصيد 10 نقاط وبفارق 9 نقاط عن بني ياس صاحب المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.

وكانت الصدمة الأولى، انتهاء مباراته أمام مضيفه حتا متذيل الترتيب بالتعادل الإيجابي 1-1، في مباراة كان يأمل خلالها الصقور انتزاع النقاط الثلاث والتقدم إلى الأمام بحثاً عن مركز أفضل للنجاة من شبح الهبوط، خصوصاً أنها كانت أمام المنافس الوحيد الذي يتقدم عليه في جدول الترتيب، فيما كانت الصدمة الثانية فوز عجمان على الوحدة 2 - 1.

وثالث الصدمات كانت فوز خورفكان على بني ياس بالنتيجة ذاتها، ليرفع الفائزان، البرتقالي والنسور، رصيدهما إلى 20 نقطة، ليتسع الفارق إلى 10 نقاط، الشيء الذي جعل الفريقين في موقف جيد ومطمئن قياساً بفارق النقاط الذي يزيد من صعوبة مهمة الصقور ويضعف حظوظه في البقاء بالمنافسة.

وتبقت للصقور 8 مباريات في بطولة الدوري، ويحتاج إلى الفوز في معظم المباريات مع خسارة منافسيه على البقاء في أكبر عدد من الجولات، وهي المهمة التي تؤزم موقفه أكثر، على خلفية فوزه في مباراتين فقط من مجموع 18 مباراة سابقة وتعادله في 4، ويحتاج إلى الفوز في الجولات الثلاث المقبلة مع خسارة بني ياس للحاق به في عدد النقاط، وخسارة عجمان وخورفكان أيضاً ليكون خلفهما بفارق نقطة، إضافة إلى حاجته لانتصارات أكثر حتى يتمكن من البقاء في دوري المحترفين.

وعلى الرغم من الموقف المتأزم للصقور، لكن طارق أحمد لاعب وسط الفريق، أكد أن الفرصة ما زالت متاحة للتعويض وتحقيق هدف البقاء، وقال: الإصرار موجود والثقة متوفرة، ولدينا عناصر متميزة، كل شيء يمكننا من كسب النقاط والوصول إلى مراكز الأمان، ما زالت هناك الكثير من النقاط في أرضية الملعب ويجب أن نحرص على الفوز بها.

وقال طارق أحمد إن الأهم وجود الروح وتحمل المسؤولية، موضحاُ أن كل لاعب بالفريق يجب أن يؤدي ما عليه وأن يبذل أقصى جهد في جميع المباريات المتبقية ببطولة الدوري.

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