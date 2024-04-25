علي خصيف: الجزيرة بدأ في العودة ونحتاج إلى «الحظ»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد علي خصيف، حارس مرمى الجزيرة، أن فريقه بدأ في العودة إلى مستواه المتميز خلال الجولتين الأخيرتين من دوري أدنوك للمحترفين.

واللتين شهدتا تعادله أمام العين والشارقة، موضحاً أن الأداء تحسن عن السابق ويحتاجون فقط إلى بعض الحظ لتحقيق النتائج الإيجابية التي ترضي الجماهير.

وأضاف خصيف: المؤكد أننا غير راضين عن أنفسنا كلاعبين لأننا ابتعدنا عن تحقيق الانتصارات وتأخرنا في جدول الترتيب، لكن إذا واصلنا في مستوانا الأخير يمكننا أن نحقق الأفضل، للأمانة الفريق عاد إلى تقديم كرة قدم جيدة، وأصبح يسيطر على الملعب، حتى ضياع الفرص دليل على تميز الأداء لأنه يشير إلى وجود تحركات هجومية وخطة ينفذها اللاعبون.

وأشار قائد الجزيرة إلى أن فريقه حقق مؤخراً عدة مكاسب ستفيده كثيراً في بقية مشوار المنافسة، موضحاً أن نجاح زملائه اللاعبين في تعويض تأخرهم بالعودة إلى التعادل يعتبر من النقاط الإيجابية وتأكيداً على الروح القتالية التي يتمتعون بها وقدرتهم على التماسك وروح الإصرار التي يتمتعون بها.

وأضاف: من المكاسب المهمة التي تحققت أيضاً عودة بعض اللاعبين مثل علي مبخوت وعبدالله رمضان الذي غاب لفترة طويلة، وأيضاً أحمد العطاس الذي اقترب من العودة، وغيرها من المكاسب التي نأمل أن تنعكس إيجاباً على نتائج الفريق المقبلة.

وقال علي خصيف: هدف الجزيرة في بطولة الدوري تحقيق أفضل مركز، مشيراً إلى أنهم عازمون على كسب أكبر عدد من النقاط في المباريات المقبلة وتقديم أداء متميز يسعد جماهير النادي، وقال: لا يوجد غير تحسين مركزنا في جدول الترتيب، يجب أن نعمل في كل جولة على التقدم خطوة، وأيضاً الاستفادة من المباريات بتطوير قدرات الفريق.

وكشف على خصيف عن أن إدارة شركة كرة القدم بدأت في العمل والتخطيط للموسم المقبل حتى يعود الجزيرة أقوى، مبيناً أن الموسم الحالي انتهى دون إنجاز في كل البطولات، وأن الإدارة تعمل منذ شهر على تجهيز الفريق بشكل جيد تأهباً للموسم المقبل بهدف معانقة البطولات وإسعاد الجماهير.

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