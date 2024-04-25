«السايحة» تكسب كأس الثنايا الأبكار و«حامي» ينتزع بندقية القعدان

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، فعاليات اليوم الرابع عشر من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2024»، على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي أقيمت أمس، بالميدان الغربي بالوثبة بالعاصمة أبوظبي.

وتابع معاليه منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، التي أقيمت في الفترة المسائية لمسافة 8 كلم، وأشواط الرموز الثمانية، التي خصصتها اللجنة العليا المنظمة لهذه الفئة من الهجن، بحضور عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وجمع من محبي وعشاق رياضة سباقات الهجن.

وحلقت «السايحة» لسعيد جابر الحربي بناموس وأول رموز الثنايا لهجن أبناء القبائل، بعدما انتزعت كأس الثنايا الأبكار المفتوح في أقوى أشواط هذه السن، وأهدت مالكها الجائزة المالية، وقدرها مليون ونصف مليون درهم، حيث نجحت في السيطرة على السباق، وسجلت توقيتاً زمنياً قدره 12.20.07 دقيقة.

وأهدى «حامي» مالكه أحمد سالم بن دري الفلاحي ثاني، الرموز، وحصد بندقية القعدان في الشوط الرئيس الثاني للثنايا المفتوح، إضافة إلى مليون درهم، بعدما نجح في قطع مسافة الشوط في 12.20.002 دقيقة، وأفضل توقيت زمني في أشواط الرموز.

وشهد الشوط الثالث فوز «غزالة» بشعار حميد سعيد النيادي، بناموس وكأس الثنايا الأبكار في فئة المحليات، إلى جانب الجائزة المالية، وقدرها مليون درهم، إذ تفوقت «غزالة»، وخطفت المركز الأول عن جدارة واستحقاق، مسجلة 12.32.01 دقيقة.

وخطف شداد القعدان في شوط الثنايا المحليات الرابع «حشيم»، المملوك لحمد نهيان سالم العامري، وحصل على جائزة مالية قدرها 800 ألف درهم، حيث سجل توقيتاً زمنياً قدره 12.25.03 دقيقة.

وأقيمت الأشواط الأربعة الرئيسة التالية لسن الثنايا في فئة الإنتاج، إذ شهد الشوط الخامس فوز «فريحة» لمسلم بخيت النوبي العامري بكأس الأبكار المحليات الإنتاج، إلى جانب مليون درهم، مسجلة توقيتاً قدره 12.32.08 دقيقة.

وفي الشوط السادس المخصص للقعدان المحليات من فئة الإنتاج، حلق «العابر» بالبندقية، وأهدى مالكه حميد عبد الله فارس الدرعي الرمز الغالي، إضافة إلى 800 ألف درهم، بعد أن قطع مسافة الشوط في 12.36.06 دقيقة.

وأسفر الشوط السابع عن فوز «الوثبة» لسالم محمد العفاري بكأس الثنايا الأبكار المهجنات في فئة الإنتاج، حيث أنهت الشوط في توقيت قدره 12.37.07 دقيقة.

واختتمت المنافسات بتتويج «محراق» بالرمز الثامن الأخير لسن الثنايا لهجن أبناء القبائل، وأهدى مالكه سالم بن دري الفلاحي رمزاً ثانياً خلال المنافسات، بعدما خطف شداد القعدان المهجنات الإنتاج، بعد سيطرة مطلقة على مجريات الشوط، وسجل توقيتاً زمنياً قدره 12.41.01 دقيقة. وتوج الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان الفائزين بالرموز في ختام المنافسات.

على جانب آخر، تقام اليوم منافسات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، على مدار 22 شوطاً، 14 في الفترة الصباحية، و8 في الفترة المسائية، حيث ستكون الأنظار مسلطة على الشوطين الرئيسين في الفترة المسائية، على كأس وبندقية الثنايا الأبكار والقعدان في شوطي المفتوح.

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