فانيك قبل مباراة بني ياس بالدوري: حتا يتطور

المصدر: دبي-علي شدهان

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شدد الصربي نيناد فانيك، مدرب فريق حتا الأول لكرة القدم، على أن حتا يتطور من ناحية الأداء من مباراة إلى أخرى، وذلك قبل مباراته أمام مضيفه بني ياس الجمعة في الجولة 21 من دوري ادنوك للمحترفين في الإمارات، والذي يحتل فيه حتا المركز 14 الأخير في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد 6 نقاط فقط.

الشق الهجومي

وقال فانيك: طموحنا دائما أن نكون أفضل قبل كل مباراة لنا في الدوري، شعورنا أن فريقنا في حالة تطور في الأداء، لكن ما زلنا نتطلع إلى الفوز بأي مباراة، وكمدرب، متأكد أن فريقنا تطور، خصوصا في الشق الهجومي، لكن دائما اتأسف للنتيجة التي تنتهي إليها مبارياتنا.

ردة فعل

وأضاف فانيك قائلا: آمل أن تحدث ردة فعل إيجابية لدى فريقنا في المباريات المتبقية، ولا بد من الثقة بمقدرة بفريقنا على فعل ذلك، وإذا ما أكملنا طريقنا بذات الوتيرة، فإننا سنكون بوضع أفضل مع تطور الأداء، رغم أن فريقنا في مرحلة صعبة في لائحة الترتيب، ويتوجب علينا إعداد فريقنا للمباريات المتبقية وللمستقبل أيضا.

نتيجة إيجابية

ولفت فانيك إلى أن الجو العام في فريق حتا إيجابي، داعيا إلى ضرورة التركيز حتى نهاية الموسم، مشيرا إلى استعداد فريقه لخوض المباراة أمام بني ياس لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأشار فانيك إلى غياب اللاعب عامر خليفة للإصابة، وعودة نجومه من المشاركة مع المنتخب الأولمبي، لافتا إلى أن وضع بني ياس أفضل من حتا في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري.

نهائي بطولة

ومن جانبه، قال خالد الاصبحي، لاعب فريق حتا: لم نبدأ الموسم بطريقة ايجابية، لكن ما زال أمام فريقنا أمل في البقاء في دوري المحترفين مع بقاء 7 مباريات لنا، وسنلعب كل مباراة كأنها نهائي بطولة.



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