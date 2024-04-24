حمدان بن مبارك يهنئ العين بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، إدارة ولاعبي وجماهير نادي العين بمناسبة تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا، مؤكداً أن هذا التأهل المستحق جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق، والروح القتالية التي أظهرها اللاعبون والأداء المنضبط في جميع المباريات بالبطولة.

وثمن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، الدعم الكبير الذي تُقدمه إدارة النادي لسفير الكرة الإماراتية وعنوان مجدها، مشيراً إلى أن تأهل العين إلى النهائي يدعو للفخر والاعتزاز.

وأشاد معاليه بالدور الكبير والمؤثر الذي قامت به الجماهير طوال البطولة، خاصة خلال مواجهة فريق الهلال العريق في ملعبه، وقال: " جمهورنا كان درع الفريق ومصدر قوته ومبعث إلهامه".

وأضاف معاليه:" فريق العين وجمهوره أظهرا إرادة لا تلين، وقوة يصعب التغلب عليها، ونأمل أن يُحقق ممثل الكرة الإماراتية إنجازاً جديداً في المحفل الآسيوي يُعزز لقب دوري الأبطال الذي حققه عام 2003".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز