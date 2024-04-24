منصور بن محمد يشهد الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن الدورات والمحافل الرياضية الخليجية تسهم في ترسيخ مكانة الرياضة الخليجية على خارطة الرياضة العالمية.

وتعزيز أواصر التعاون والتلاحم بين شباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه قادة دول المجلس للشباب الخليجيين، والسعي الدائم لإبراز مواهبهم وتنميتها والارتقاء بها، بما يتيح لهم تحقيق الفوز والانتصارات في مختلف المحافل الرياضية الدولية.

جاء ذلك بمناسبة حضور سموه الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب الذي أقيم، أمس، في دبي أوبرا، بحضور جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا للدورة.

وعدد من السفراء والشخصيات العامة والرياضية ورؤساء ونواب وممثلي اللجان الأولمبية الخليجية، وركز الاحتفال على محاور ثلاثة هي الاستدامة، والتلاحم، والشباب، وتضمّن عرضاً فنياً مميزاً امتد لنحو 40 دقيقة، بحضور نحو 1500 شخص، حيث انطلقت منافسات هذه الدورة في 16 أبريل الجاري وتستمر حتى 2 مايو المقبل.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على القيمة الحقيقية التي تجنيها الدول والشعوب من الموروثات الثقافية والمجتمعية المرتبطة باستضافة وتنظيم المحافل الرياضية التي تتجلى فيها أسمى معاني الوحدة والتلاحم والتكاتف، ليمتد أثرها وتبقى مكتسباتها راسخة في الأذهان جيلاً بعد جيل بفخر واعتزاز للجان المنظمة والعاملة وفرق العمل والمتطوعين وكل من كان جزءاً من منظومة النجاح والتميز.

وثمّن سموه حرص الرياضيين وشغفهم لجعل المنافسات الرياضية بمثابة ساحة رياضية لإرساء مبادئ التنافس والصداقة والتعاون مع التركيز في الوقت ذاته على تطوير الأداء وتحسين النتائج وتحقيق أرقام قياسية جديدة على المستويات كافة؛ لكون هذه العناصر تمثل الأهداف الأساسية والغايات المنشودة من وراء تنظيم وإقامة الفعاليات المختلفة التي يجتمع فيها الرياضيون وتتجه أعينهم إلى أعلام أوطانهم؛ ما يمنحهم الحافز لمواصلة المسيرة وتحقيق الإنجازات.

وأعرب سمو رئيس مجلس دبي الرياضي عن ترحيبه بالوفود المتواجدة على أرض دولة الإمارات للمشاركة في فعاليات النسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب المُقامة تحت شعار «خليجنا واحد... شبابنا واعد» بمشاركة 3500 رياضي ورياضية يتنافسون في 24 رياضة فردية وجماعية بحضور 300 متطوع و100 إعلامي.

مشيداً سموه بمستويات جميع الرياضيين في الألعاب التي شملتها الدورة وحصدهم الميداليات ضمن تظاهرة رياضية استثنائية تخصص لأول مرة لفئة الشباب الخليجي.

وبدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، ومن ثم مرور حامل علم مجلس التعاون الخليجي على المنصة الرئيسية للحفل، تلاه مرور حملة أعلام الدول الخليجية المشاركة في الدورة، ثم أداء قسم الدورة من قبل الرياضيين والمدربين والحكام، قبل انطلاق العروض الفنية المختلفة التي جاءت متوافقة مع رسالة الحدث في تحقيق التميّز وتعزيز الأخوة والمودة والتضامن. وحملت علم الإمارات في الدورة مروة الحمادي لاعبة منتخبنا الوطني للشراع.

فيما حمل محمد أحمد المصعبي عداء منتخبنا الوطني لألعاب القوى الشعلة ممثلاً عن الإمارات، وأدت القسم اللاعبة غدير الظاهري لاعبة منتخبنا الوطني للريشة الطائرة، فيما أدى القسم الخاص بالحكام حكمنا الدولي إسماعيل البلوشي من حكام النخبة بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة الذي أدار العديد من المنافسات العالمية مثل الدوري العالمي للرجال والنساء، وكأس العالم للكرة للطائرة والعديد من بطولات التحدي العالمية.

وتتضمن المنافسات 24 لعبة رياضية متنوعة هي: كرة القدم، والسباحة، والجودو، والملاكمة، والدراجات الهوائية مسابقة «المسار»، والشراع، والجوجيتسو، والجولف.

والكرة الطائرة، وألعاب القوى، وكرة الطاولة، والرياضات الإلكترونية، وألعاب القوى لأصحاب الهمم، والبلياردو، كرة اليد، وكرة السلة «3x3»، والكاراتيه، والشطرنج، والفروسية «قفز الحواجز»، والقوس والسهم، والترايثلون، والمبارزة، والريشة الطائرة، والتايكواندو.

وواصلت الإمارات تصدرها لجدول الترتيب العام للدورة لليوم الثامن على التوالي برفع غلتهم من الميداليات إلى 168 ميدالية، بفضل تألق نخبة من الأبطال والبطلات، والصعود إلى منصات التتويج بجدارة واستحقاق. ودعمت الإمارات موقعها في صدارة الترتيب العام، بعد أن حصدت 58 ذهبية، و62 فضية، و48 برونزية، حيث تقام منافسات رياضة الملاكمة كذلك في نفس توقيت حفل الافتتاح.

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