نادي الإمارات يودع زينغا وكاربوني مدرباً بديلاً

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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كشف نادي الإمارات عن إنهاء تعاقده مع الإيطالي والتر زينغا المدير الفني للصقور بعد اعتذار الأخير عن مواصلة مهمته الفنية، وتكليف مساعده بنيتو كاربوني بتولي القيادة الفنية خلفاً له ليصبح رابع مدرب يقود الفريق في الموسم الحالي بعد المواطن محمد الجالبوت، والأسباني لويس بلاناجوما، والإيطالي والتر زينغا الذي كان قد تعاقد مع النادي مطلع يناير الماضي وأشرف على تدريب الفريق في 7 مباريات ببطولة دوري أدنوك للمحترفين حصل خلالها على 5 نقاط من فوز وتعادلين، ويضع الصقور في رصيده 10 نقاط بالمركز الثالث عشر «قبل الأخير» وأصبح قريباً من الهبوط.

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