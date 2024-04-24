10 تصديات تمنح سهيل عبدالله لقب نجم «حماة العرين»

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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أشار الدكتور زكريا أحمد العوضي مشرف مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، إلى أن الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، لم تشهد أي شباك نظيفة، بعدما شهدت مبارياتها الست، استقبال جميع حراس المرمى، أهدافاً في مرماهم، ونوه إلى أن الجولة شهدت غزارة تهديفية بتسجيل 19 هدفاً موزعين بين 9 أهداف في الشوط الأول و10 أهداف في الشوط الثاني، ويتحمل حراس المرمى مسؤولية هدفين منهم.

وأوضح أن حمد المنصوري حارس مرمى اتحاد كلباء، كان الأكثر استقبالاً للأهداف في الجولة 20، بخسارة فريقه أمام شباب الأهلي 1 ـ 4، في الوقت الذي غاب فيه عيسى الهوتي عن حراسة مرمى اتحاد كلباء للجولة الثالثة على التوالي.

وأشار إلى إضاعة كل من خلفان مبارك لاعب الجزيرة، ومؤنس دبور لاعب شباب الأهلي، لركلتي الجزاء المحتسبتين خلال تلك الجولة، ورأى أن سهيل عبدالله المطوع حارس فريق الإمارات هونجم حراسة المرمى والجولة بلا منازع، بعدما تصدى لـ10 كرات خطيرة أمام حتا، في رقم يحدث في دوري هذا الموسم للمرة الأولى.

موضحاً أن سهيل المطوع، لم تكن تلك المرة الأولى التي ينال فيها نجومية الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، فقد سبق له الظهور اللافت خلال مباراة فريقه أمام خورفكان في الجولة الثالثة.

حيث تألق في أول ظهور له، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه، والتصدي للمحاولات الهجومية لفريق خورفكان، ما ساهم في تحقيق فريقه أول فوز له بالدوري هذا الموسم، فيما نجح حسن حمزة حارس شباب الأهلي، في تعوض غياب الحارس المخضرم ماجد ناصر، واستطاع الحفاظ على شباكه نظيفة في مباراة فريقه أمام البطائح.

كما بين، أن أحمد شامبيه حارس النصر، يواصل تألقه ومساهمته في تحقيق النصر لسلسلة نتائجه المميزة في الجولات الأخيرة للدوري، وأن شامبيه يحتل المركز الثاني في قائمة الحراس الأكثر حافظاً على نظافة الشباك برصيد 6 مباريات، وبفارق مباراة واحدة عن المتصدر خالد السناني حارس الوصل، رغم تأجيل مباراة الوصل ومضيفه العين في الجولة 20 لتقام يوم 20 مايو المقبل.

واختتم الدكتور زكريا، مؤكداً على تميز القوة الهجومية لدوري أدنوك للمحترفين، مقارنة بالقوة الدفاعية، بعدما شهدت 132 مباراة، 457 هدفاً بمتوسط 3.46 أهداف في المباراة الواحدة، وهو رقم يحسب لصالح القوة الهجومية، وعلى القوة الدفاعية، وأشار إلى أن ما يؤكد على ذلك، الرقم الأكثر غرابة في دوري هذا الموسم، وهو تسجيل 38 هدفاً بـ«نيران صديقة»، أي بتسجيل اللاعبين لأهداف بالخطأ في مرماهم.

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