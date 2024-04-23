انطلاق النسخة السادسة لبطولة حجاج لكرة القدم بعجمان

المصدر: عجمان ـ البيان

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تحت رعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، انطلقت في ملعب حميد بن عبد العزيز بمركز كواترو الرياضي في فعاليات النسخة السادسة لبطولة حجاج لكرة القدم 2024، بمشاركة ثمانية فرق رياضية تتنافس لنيل كأس البطولة.

حضر حفل افتتاح البطولة شخصيات اجتماعية بارزة من مختلف فئات المجتمع وذلك بحضور اللجنة المنظمة والفريق الإعلامي، ومشرفي ومدربي الفرق المشاركة، إضافة إلى جمهور البطولة الكبير من مختلف الفئات العمرية

وبدأت مراسم الافتتاح بدخول الفرق المشاركة على هيئة استعراض يتقدمهم رئيس اللجنة المنظمة خالد ضيف الله الحجاجي حاملاً راية البطولة، ثم عزف السلام الوطني لدولة الإمارات، وألقى الكابتن فضل علي التام كلمة اللجنة المنظمة، وجه خلالها الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات وشعبها وجميع المقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء، موضحاً أن الشباب في هذه البطولة يعبرون فيها عن الولاء والانتماء لهذا الوطن،

وتضمن الحفل العديد من الفقرات المتنوعة منها قصيدة معبرة للشاعر قايد علي الحجاجي، وقصيدة الشباب للشاعر الشاب أحمد محمد الحجاجي وتم تقديم فقرة فلكورية مميزة لبراعم من الأطفال نالت إعجاب الحضور.

وتمت الإشادة بالتفاعل الذي حظيت به البطولة السنوية على مستوى الدولة والخليج بل على مستوى الوطن العربي، مؤكداً أن حجم الاهتمام من جانب الشركاء من القطاعين العام والخاص كان مميزاً. حيث تنافس المساهمون في إنجاحها على تقديم الجوائز المالية والعينية للجمهور من سحوبات وتوقعات نتائج المباريات الصحيحة وجوائز أفضل لاعب اليومية وغيرها من الجوائز.

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