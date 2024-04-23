مارسيلو: مواهب الكرة الإماراتية قادرة على صنع الفارق مستقبلاً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي



أكد مارسيلو برولي مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، أنه رغم عمله وبقية أفراد الجهاز الفني منذ فترة قصيرة مع «الأبيض الأولمبي» إلا أن هناك الكثير من المواهب الإماراتية القادرة على صنع الفارق في المستقبل، وقال: «نحن بحاجة لتطوير هذه المواهب، وأعتقد أن هناك مساحة كبيرة للتحسين والتطوير، وذلك من أجل المنافسة على أعلى مستوى».

وتحدث المدرب عن الخسارة أمام المنتخب الصيني 1-2 مساء أول من أمس، على ملعب إستاد عبد الله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، ووداع كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024» دون أي نقاط، بقوله: «حاولنا تفادي الهجمات المرتدة، ولكننا لسوء الحظ ارتكبنا غلطة كلفتنا دخول هدف في مرمانا، وحاولنا العودة في الشوط الثاني بشكل أقوى، وتسجيل هدفين، لكننا للأسف لم ننجح بذلك، وسجلنا هدفاً واحداً، ونحن لم نتمكن من الاستعداد لهذه البطولة كما يجب».

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة، قد شهدت خسارة منتخبنا أمام كوريا الجنوبية بهدف وحيد، وشهدت الجولة الثانية، خسارة «الأبيض» أمام اليابان بهدفين دون مقابل، ليودع منتخبنا صراع التأهل عن المجموعة إلى ربع النهائي الآسيوي، ويفقد معها فرصة الوصول إلى مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز