الفجيرة يشعل الوصافة وأخبار سارة لـ «النواخذة» في «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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حملت مباريات الأسبوع 28 من دوري الدرجة الأولى أخباراً سارة لجمهور دبا الفجيرة «النواخذة» وصادمة في الوقت ذاته لمشجعي الجار دبا الحصن، بعد أن تمكن فريق الفجيرة الرابع بـ45 نقطة من إشعال الوصافة إثر فوزه على الحصن الوصيف 2-1 في عقر الدار ليتقلص الفارق بين الجارين دبا الحصن «54 نقطة» ودبا الفجيرة الثالث «52 نقطة» إلى نقطتين، وتصبح مواجهات الفريقين المقبلة على سطح صفيح ساخن، والتي من بينها المواجهة التي تجمعهما معاً في الأسبوع 30 بملعب تحفة النواخذة، وهي المباراة التي ربما تحدد بشكل كبير هوية الصاعد الثاني بجانب العروبة المتصدر برصيد 64 نقطة، والذي يحتاج إلى 4 نقاط فقط لحسم الورقة الأولى وضمان التتويج بدرع الدوري.

وفيما يتعلق بمباريات دبا الحصن المقبلة، فإن الفريق سيخلد للراحة الأسبوع المقبل ثم يواجه دبا الفجيرة يوم 3 مايو المقبل في قمة المسابقة، ثم يلاقي الذيد وسيتي ويونايتد ويختتم المسابقة بمواجهة التعاون، وفي بقية المباريات المتبقية لدبا الفجيرة يلاقي العربي في الأسبوع المقبل، ثم الحصن، ومسافي، ومصفوت ثم يختتم المسابقة بلقاء جاره الفجيرة في ديربي مثير.

وعلى مستوى القاع، فقد اقترب سيتي كثيراً من الوداع بعد تلقيه الهزيمة أمام الذيد، وتبدو مهمة سيتي برصيد 8 نقاط شبه مستحيلة ويحتاج إلى معجزة للبقاء، إذ يملك 5 مباريات متبقية إذا تمكن من تحقيق الفوز فيها يصبح رصيده 23 نقطة، لكن مصير البقاء مرتبط أيضاً بخسارة غلف يونايتد الخامس عشر 22 نقطة لكافة مباريات الخمس المتبقية من عمر الدوري لتكون هناك صعوبة بالغة واستحالة في حدوث ذلك، لكن الجولات المقبلة ستكون مليئة بالمفاجآت على مستوى الصدارة والقاع.

عودة المتصدر

بعد غيابه عن مباريات الجولة 28 بسبب الراحة الأسبوعية، يعود العروبة متصدر ترتيب الهواة برصيد 64 نقطة إلى المنافسة بمواجهة غلف يونايتد ويحتاج كل فريق للنقاط، فالعروبة يطمح إلى حسم البطاقة الأولى وغلف يونايتد إلى تأكيد بقائه في المسابقة، وفي بقية مواجهات الجولة يستقبل الفجيرة فريق مسافي، والتعاون يلاقي غلف أف سي، ويونايتد يواجه الظفرة، وسيتي والجزيرة الحمراء، ودبا الفجيرة يستقبل العربي، والذيد ضد الحمرية.

أهداف وأرقام



وكانت مباريات الأسبوع 28 قد حملت العديد من الأرقام، حيث أحرز اللاعبون 24 هدفاً، وظهرت البطاقة الصفراء 29 مرة، فيما غاب الطرد عن المواجهات السبع، ووسع لاعب يونايتد لويس مارسيلو الفارق في صدارة الهدافين برصيد 22 هدفاً يليه لاعب التعاون ميدروس برصيد 17، ثم بينك أفوبي لاعب الظفرة برصيد 16 هدفاً.

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