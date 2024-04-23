مدير منتخب الناشئين لكرة القدم: مكاسب كبيرة من الفوز باللقب في الألعاب الخليجية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصف عصام ضاحي مدير منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاماً التتويج بذهبية النسخة الأولى لدورة الألعاب الخليجية بعد الفوز في الجولة الأخيرة أمس، على المنتخب الكويتي الشقيق 2 - صفر، بأنه أفضل محصلة للجهود التي بذلت في الإعداد، وأبرزت تفاني العناصر الجيدة من اللاعبين الذين يمثلون قاعدة قوية لطموحات المستقبل.

وأشار إلى أن المكاسب الجيدة للمنتخب في هذه الدورة تعزز التطلعات الإيجابية قبل الانتقال للمشاركة في التصفيات الآسيوية المقررة في أكتوبر المقبل، بما يمثل دافعاً كبيراً أمام اللاعبين لمتابعة الأداء القوي، وإظهار المردود الفني اللائق.

وقال " هناك العديد من الإيجابيات على صلة بخطط التطور المستقبلي لهذا المنتخب تتويجاً للاهتمام والرعاية من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالنظر إلى الخبرات المكتسبة من الاحتكاك مع لاعبي المنتخبات الخليجية المشاركة، وخوض المباريات مع مدارس فنية مختلفة، وبناء قاعدة قوية من العناصر القادرة على تحقيق النتائج الجيدة في المباريات".

وأثنى مدير المنتخب الوطني للناشئين على الجهود الكبيرة التي تم بذلها من القائمين على تنظيم منافسات الدورة الخليجية الأولى للشباب، والمشاركة المتميزة لمنتخبات البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، والمستويات الفنية التي شهدتها المنافسات في كرة القدم، بما يعود بالكثير من الفوائد على كافة المنتخبات المشاركة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز