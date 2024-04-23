يحيى الغساني يسعد أصحاب الهمم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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كشف يحيى الغساني مهاجم شباب الأهلي، عن سر احتفاليته عقب تسجيل هدفين في مرمى اتحاد كلباء، ومساهمته بفوز فريقه بنتيجة 2-4، في مباراتهما على ملعب استاد راشد بدبي، في الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، وقال إن احتفاليته رسالة إلى أصحاب الهمم، وتحديداً غير القادرين على الكلام، حيث يحتفل من خلالها معهم بلغة الإشارة بأول حرف من اسمه بهدف إدخال السعادة على قلوبهم .

وعن مجريات المباراة، قال: الفريق الكبير يجب أن يعرف كيفية العودة ، وهو ما قمنا به رغم تأخرنا بهدف، وأضعنا ركلة جزاء، لأن المباراة 90 دقيقة، وعلينا الاستمرار في القتال والسعي إلى الفوز، والحمدلله إننا استطعنا قلب النتيجة، وحققنا الفوز وبنتيجة كبيرة.

من جانبه، قال غازي الشمري مدرب اتحاد كلباء: من الطبيعي أن نتأثر بالطرد، إلى جانب التغيير الاضطراري المبكر الذي قمنا به بعد إصابة لاعبنا عبد العزيز حمد، وشباب الأهلي تفوق بحكم نوعية اللاعبين والبدلاء، وسنحاول تحسين نتائجنا في المستقبل».

فيما قال محمد اليماحي رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، إن هناك ظروفاً عديدة حالت دون استعداد الفريق بشكل جيد للقاء شباب الأهلي، وأبرزها التدريب خارج ملعبنا لظروف الأمطار، إلى جانب الغيابات المتعددة، وحالتي الطرد والتغيير الاضطراري أثناء سير المباراة.

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