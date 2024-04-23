يونايتد يهزم غلف إف سي في «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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قاد النجم الأرجنتيني لويس مارسيلو، محترف يونايتد، فريقه إلى فوز غالٍ على غلف إف سي بنتيجة 2 - 1 مسجلاً هدفي فريقه خلال مباراة الفريقين أمس، في ختام الجولة 28 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، ورفع رصيده إلى 22 هدفاً بصدارة الهدافين، فيما أحرز للخاسر رانيري ألفيس، ووصل يونايتد إلى 43 نقطة في المركز الخامس.

وكانت مباريات أول من أمس أسفرت عن فوز الفجيرة على دبا الحصن 2 - 1، ودبا الفجيرة على الحمرية 3 - 1، والجزيرة الحمراء على الذيد 3 - 2.

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