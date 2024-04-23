حمد الفلاسي مديراً تنفيذياً لشركة النصر للكرة

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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قرر مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم تكليف الدكتور حمد رحمة الفلاسي مديراً تنفيذياً للشركة خلفاً للتونسي توفيق الزهروني الذي شغل المنصب منذ ديسمبر 2021.

ويعدّ الفلاسي وهو عضو مجلس إدارة الشركة حالياً منذ فبراير 2023 أحد الكفاءات الإدارية النصراوية، وسبق أن شغل منصب المدير التنفيذي بين 2018 و2019.

من جهة أخرى، يستأنف فريق النصر المتوهج في دوري أدنوك للمحترفين اليوم تحضيراته استعداداً لمواجهة اتحاد كلباء الجمعة المقبل لحساب الجولة 21، بعد فوزه الثمين على البطائح الأحد الماضي وارتقائه إلى المركز الرابع متساوياً مع الوحدة.

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