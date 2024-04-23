عوامل عديدة عززت جاهزية ملاعبنا في مواجهة الحالة الجوية الاستثنائية

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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لم تتأثر المنشآت والمرافق الرياضية في الإمارات بالحالة الجوية غير المسبوقة وكميات الأمطار الكبيرة التي شهدتها مختلف مناطق الدولة الأسبوع الماضي، حيث أقيمت أكثر من 90% من المنافسات الرياضية في موعدها المقرر مع تعديلات بسيطة في بعض المباريات حفاظاً على سلامة اللاعبين والجماهير.

وعززت العديد من العوامل جاهزية المنشآت الرياضية في مواجهة «منخفض الهدير»، أبرزها المواصفات العالمية التي شيدت بها هذه الملاعب، لاسيما فيما يتعلق بنظام صرف المياه والأرضية العشبية التي تعد من بين الأفضل في العالم، وسلاسة دخول الجماهير وخروجهم والتعامل الاحترافي مع الحالات الطارئة، إضافة إلى الصيانة الدورية للمنشآت الرياضية.

ووسط الحالة الجوية غير المسبوقة، أقيمت مباراة القمة بين العين والهلال السعودي، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا، التي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة فقط، على ملعب هزاع بن زايد بحضور أكثر من 21 ألف شخص من جماهير الفريقين، كما ظهر الملعب أثناء المباراة بحالة جيدة ولم تتأثر أرضيته بالأمطار الغزيرة، وخلال أقل من 48 ساعة من بداية المنخفض الجوي استضاف ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر مباراة الديربي التي جمعت العميد بجاره شباب الأهلي، وتواصلت منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، استضافت دبي أكثر من 13 فعالية رياضية دولية ومحلية ومجتمعية متنوعة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، حيث استضاف مجمع حمدان الرياضي بطولة هاميلتون أكواتيكس للسباحة التي شارك فيها 350 سباحاً وسباحة من 14 أكاديمية مختلفة تنافسوا في 16 سباقاً مختلفاً للبنين والبنات ضمن 7 فئات عمرية، واستضاف ملعب سوق دبي الحرة للتنس منافسات بطولة كاراتيه كومبات 46، الدوري الاحترافي الأول من نوعه في العالم الذي يقام بتقنية التعاملات الرقمية بلوك تشين، وشارك فيها نخبة من أقوى اللاعبين في العالم، وأقيمت بطولة كريبتو فايت نايت للملاكمة في قاعة لا بيرل بمدينة الحبتور في دبي، واختتمت أول من أمس تصفيات بطولة «ريد بل هاف كورت» لكرة السلة الثلاثية ضمن سلسلة تصفيات ونهائيات وطنية والتي جمعت لاعبي كرة الشارع أو الـ«ستريت بول»، وتواصلت بطولة هوكي الجليد في حلبة التزلج في صالة ليجرلاند بنادي النصر وبطولة كأس تحدي بيروتي للجمباز الإيقاعي في نادي شباب الأهلي.

وأكد فهد هادي المدير التنفيذي لنادي النصر أن المواصفات العالمية التي شيد بها استاد آل مكتوم سهلت مهمة التعامل مع الحالة الجوية غير المسبوقة وتهيئة الملعب في وقت قياسي لاستضافة مباراة الديربي ضد شباب الأهلي، وقال: قبل 24 ساعة من انطلاقة المباراة لم تكن الظروف ملائمة لإقامتها بسبب تجمع المياه في المناطق المحيطة بالملعب لكن بفضل جهود فرق العمل من أبناء النادي وشركة إمداد تم التعامل مع الوضع وتجهيز الملعب في الوقت المحدد، وساعدنا في ذلك نظام صرف المياه داخل الملعب والأرضية العشبية الممتازة.

وأوضح فهد هادي أن استاد آل مكتوم يخضع لصيانة دورية لمختلف مرافقه وتتم متابعة الشركة المتعهدة بأعمال الصيانة بتقارير شهرية والتدخل الاستباقي لحل أي مشكل أو عطل بهدف الحفاظ على جاهزية الملعب التامة في جميع الأوقات.

وأكد نبيل عاشور رئيس اللجنة الفنية بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب أن الحالة الجيدة للمنشآت الرياضية وتشييدها وفقاً لأعلى المواصفات العالمية جعلها على أتم الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية الاستثنائية ومواصلة استقبال المنافسات في ظروف عادية، حيث تتوزع المنشآت الرياضية التي تستضيف منافسات الدورة على 5 إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة.

وتقام المنافسات الرياضية في أبوظبي في استاد آل نهيان، الذي يستضيف منافسات كرة القدم، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية الذي يستضيف منافستي السباحة والشراع، وصالة مبادلة آرينا التي تستضيف الجودو والجوجيتسو والملاكمة.

وتقام المنافسات في دبي في صالة نادي النصر الرياضي، حيث تقام منافسات الكرة الطائرة، واستضاف نادي ضباط شرطة دبي نهاية الأسبوع الماضي منافسات ألعاب القوى للأصحاء ولأصحاب الهمم.

وفي إمارة الشارقة يستضيف نادي البطائح الرياضي منافسات كرة اليد، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، حيث تقام منافسات الشطرنج، فيما أقيمت منافسات التايكواندو في موعدها بداية الدورة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وتتواصل العديد من المنشآت الأخرى استضافة باقي منافسات الدورة التي تختتم 2 مايو المقبل.

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