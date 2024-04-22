شباب الأهلي يعزز الوصافة

المصدر: دبي- ياسر قاسم، عدنان الغربي، محمد فضل، إيهاب زهدي

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قلب شباب الأهلي تأخره أمام ضيفه اتحاد كلباء بهدف وحيد، إلى فوز كبير 4-1، في مباراتهما ضمن الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، وأحرز لأصحاب الأرض يحيى الغساني هدفين في الدقيقتين الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و70، وسعيد عزت في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وإيغور جيسوس في الدقيقة 74، وسجل لاتحاد كلباء أندريس فومبيرجر في الدقيقة 5.

ورفع «فرسان دبي» رصيدهم إلى 40 نقطة، وعززوا موقعهم في المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن الوصل في الصدارة، بينما توقف رصيد اتحاد كلباء عند 20 نقطة، وظل في المركز التاسع. وشهدت المباراة أيضاً، ركلة جزاء لشباب الأهلي، وأضاعها مؤنس دبور في الدقيقة 39، وطرداً للاعب اتحاد كلباء سالم راشد في الدقيقة 37.

وواصل النصر زحفه نحو المراكز المتقدمة بعبوره محطة البطائح بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وبهذه النتيجة قفز العميد إلى المركز الرابع برصيد 34 نقطة، متساوياً مع الوحدة المتقدم بفارق الأهداف، فيما حافظ البطائح على مركزه السابع بـ25 نقطة.

سجل النصر أولاً عن طريق غلوبير ليما في الدقيقة 41، ثم أدرك البطائح التعادل عن طريق أوليفيرا في الدقيقة 61، ورد العميد سريعاً بالهدف الثاني عبر تاعرابت في الدقيقة 65 قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وكرر فريقا الشارقة والجزيرة نتيجة الدور الأول عندما انتهت بالتعادل 1-1، ليصل الشارقة للنقطة 30 والجزيرة إلى 23 نقطة.

وسجل الشارقة في الدقيقة 53 برأسية بيريرا، ونجح عمر تراوري في التعديل في الدقيقة 88.

ووضع خورفكان حداً لهزائمه وتمكن من تحقيق الفوز على ضيفه بني ياس بنتيجة 2-1، ليرفع النسور رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، وتراجع بني ياس إلى المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة. وسجل ثنائية النسور لورينسي، والأوزبكي عبد العزيز بيك أمينوف في الدقيقتين 3 و45، ولبني ياس البرازيلي رفائيل أنطونيو بالخطأ في الدقيقة 15.

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