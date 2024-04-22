العين جاهز لمواجهة الهلال السعودي في موقعة الحسم الآسيوي

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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تغادر اليوم إلى الرياض، بعثة فريق العين لكرة القدم لمواجهة الهلال السعودي في العاشرة من مساء غد الثلاثاء «بتوقيت الإمارات» على ملعب استاد المملكة أرينا في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وكانت موقعة الذهاب التي جرت الأربعاء الماضي على ملعب استاد هزاع بن زايد انتهت لصالح ممثل الكرة الإماراتية بأربعة أهداف لهدفين في ليلة تألق فيها نجم جميع رجال العين بقيادة المغربي سفيان رحيمي الذي سجل «هاتريك» في المباراة.

ووضعت النتيجة الفريق البنفسجي على مقربة من التأهل للنهائي، إذ يدخل المباراة بمعنويات عالية وثلاث فرص، هي الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف، غير أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة الفريق الهلالي بأرضه ووسط جمهوره.

وسيفقد العين في لقاء الإياب نجم خط وسطه الشاب محمد عباس لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الذهاب أمام الهلال، وسيفاضل المدرب الأرجنتيني بين كل من أحمد برمان، وخالد البلوشي ليكون أحدهما بديلاً في مواجهة الثلاثاء، وباستثناء ذلك فينتظر أن يدخل الفريق المباراة بنفس تشكيلة لقاء الذهاب وبخطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم.

تصاعد حمى

وفور انتهاء مباراة الذهاب تصاعدت حمى مواجهة الإياب، واشتعلت الحرب الكلامية والإعلامية من جانب الهلاليين الذين توعدوا العين بالهزيمة الكبيرة، وبرز الإعلامي السعودي وليد الفراج في برنامجه التلفزيوني وهو يؤكد أن العين سيعيش ليلة رعب في الرياض، ما سخر منه جمهور العين وبعض الجماهير بالمملكة العربية السعودية، معتبرين أن ما قاله الفراج شبيه بما ظل يردده الهلاليون قبل لقاء الذهاب، الذي عاشوا فيه ليلة لن تنسى.

هدوء عيناوي

على الجانب الآخر، التزم أغلب العيناوية الهدوء ولسان حالهم «الميدان يا حميدان»، بينما تصدى القليل منهم بالرد والتأكيد على أن العين يختلف عن جميع الفرق التي واجهها الهلال وفاز عليها خلال 34 مباراة من دون خسارة، واستعرضوا نتائج فريقهم في كأس العالم للأندية «الإمارات 2018»، حيث تفوق العين على فريق الترجي التونسي بثلاثية نظيفة رداً على تقليل مشجعيه من قدرات الفريق البنفسجي، وهو الأمر عينه الذي حدث لفريق ريفربليت الأرجنتيني الذي أكد لاعبوه أنهم لا يعرفون العين.

تفوق تاريخي

وتاريخياً يتفوق العين على الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا، إذ فاز عليه في 7 مواجهات مقابل 6 للأخير، بينما حضر التعادل بينهما في مناسبتين خلال 15 مواجهة جمعتهما في مختلف المراحل بالمسابقة القارية، وخلال 11 مباراة خاضها في مختلف مراحل هذه النسخة من البطولة حقق العين الفوز في 8 مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر في اثنتين.

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