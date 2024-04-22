حتا و«الإمارات».. فرصة ضائعة أخرى

المصدر: دبي - علي شدهان

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أضاع حتا و«الإمارات» فرصة أخرى سانحة لإنعاش أملهما بالبقاء في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في الإمارات، بعد تعادلهما بهدف لمثله في الجولة 20 من البطولة، وهي النتيجة التي تعد خاسرة لهما معاً في ضوء سعيهما للخلاص من شبح الهبوط، خصوصاً وأن التعادل لم يسهم في تحسين مسار أي منهما باتجاه طوق النجاة، حيث «تمسك» الفريقان بمركزيهما الأخيرين في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، حتا في المركز 14 الأخير بـ6 نقاط، و«الإمارات» في المركز 13 برصيد 10 نقاط.

تعقيد

وفي ضوء نتيجة التعادل الخاسر، فإن وضع حتا و«الإمارات» ازداد تعقيداً في دوري المحترفين، وبات أمل بقائهما مرتبطاً بـ«حسبة» معقدة جداً لا تتوقف على فوزهما في غالبية مبارياتهما في الجولات المقبلة فحسب، بل لا بد من تعثر أقرب المنافسين لهما في لائحة الترتيب، وهي «حسبة» تزداد تعقيداً كلما فاز الآخرون وخسر حتا و«الإمارات»، كما حصل في فوز عجمان الثمين على الوحدة في الجولة ذاتها من الدوري.

فرص

قال الصربي نيناد فانيك، مدرب فريق حتا: «لعبنا مباراة مفتوحة، وصنعنا فرصاً سانحة كثيرة، لكن لم نستثمر تلك الفرص، وطوال مسيرتي التدريبية لأكثر من 15 عاماً، لم أرَ مثل مباراتنا أمام «الإمارات»، فيها أكثر من 10 فرص حقيقية سانحة للتسجيل، لكنها أهدرت، سنواصل العمل الجاد للمباريات المتبقية في الدوري».

صعوبة

وقال الإيطالي والتر زينغا، مدرب فريق «الإمارات»: «واجهنا صعوبة، وتأثرنا بعد طرد لاعبنا وتسجيل هدف ضدنا مباشرة بعد الطرد، وتعاملنا مع الهجمات المرتدة المتوقعة للمنافس في الشوط الثاني، ورغم ذلك صنعنا بعض الفرص المتاحة، وحارس مرمانا يستحق الشكر لدوره الإيجابي في النتيجة وعدم خسارة فريقنا في المباراة، حاولنا الظفر بالنقاط الثلاث عبر شن بعض الهجمات، ولكن لم نوفق».

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