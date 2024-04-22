«الأبيض الأولمبي» يبحث عن فوز شرفي أمام الصين في كأس آسيا اليوم

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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يلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي ونظيره المنتخب الصيني في الخامسة من مساء اليوم «توقيت الإمارات»، على ملعب استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، في مباراة تحصيل حاصل ضمن الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثانية من نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في «قطر 2024»، بعدما ودع المنتخبان فرصة المنافسة على بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى الدور ربع النهائي، لصالح منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية اللذين يلتقيان في التوقيت نفسه، على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

ويبحث منتخبنا عن تحقيق فوز شرفي في البطولة الآسيوية في أول لقاء تاريخي للفريق أمام المنتخب الصيني، مع العلم أن الفريقين تعادلا سلبياً في التصفيات المؤهلة إلى البطولة القارية، وذلك بعد خسارة «الأبيض الأولمبي» للجولتين الأولى والثانية بالترتيب أمام منتخبي كوريا الجنوبية 0 ـ 1، واليابان 0 ـ 2.

وقال مارسيلو برولي «46 عاماً»، مدرب منتخبنا الأولمبي، والذي تولى المسؤولية في فبراير الماضي بعد أن قاد منتخب بلاده الأوروغواي إلى كأس العالم للشباب: «بالطبع، نسعى للفوز على الصين، لأننا نريد تحقيق فوز واحد على الأقل في هذه البطولة، وسنختار تشكيلة المباراة وفقاً لجاهزية اللاعبين».

تأهل

على جانب آخر، ضمن المنتخبان الياباني والكوري الجنوبي التأهل عن المجموعة الثانية إلى الدور ربع النهائي، بتشاركهما لصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط لكل منهما، وذلك بعد فوز كوريا على الصين بهدفين نظيفين، في مباراتهما بالجولة الثانية على ملعب استاد عبدالله بن خليفة.

فيما ودعت الصين أيضاً، فرصة المنافسة على التأهل عن المجموعة، بعد خسارتها للجولة الأولى بهدف وحيد أمام المنتخب الياباني، والذي طالب مدربه غو اويا، لاعبي فريقه بالدقة أكثر أمام المرمى بعد مباراتهم ومنتخبنا الوطني.

وقال: «نحن سعداء لأننا حققنا الفوز، ولكننا نسعى لبلوغ المباراة النهائية، ونريد الفوز بلقب البطولة، وخلال مباراتنا والإمارات، كان بإمكاننا أن نسجل المزيد من الأهداف، ولكننا لم ننجح بذلك، وبشكل عام يمكن اعتبار أن هذه الخبرة ستكون جيدة بالنسبة لنا قبل خوض المباراة المقبلة، وأمامنا ساعات قليلة، ولهذا بصراحة لا يوجد وقت كافٍ من أجل عمل أي شيء، ونحن بحاجة فقط لصنع المزيد من فرص التسجيل، ويجب أن نكون هادئين ذهنياً، ونفكر في ذات الوقت بالجانب الفني، وأن نصنع المزيد من الفرص في المباراة المقبلة».

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