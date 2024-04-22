عجمان يبتعد عن دائرة الخطر والوحدة يعاني

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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اقتنص عجمان ثلاث نقاط ثمينة من الوحدة بفوزه على العنابي 2 - 1، على ملعب آل نهيان، مساء أول من أمس، في الجولة 20 من دوري المحترفين، أبعدت الفريق خطوة مهمة في حسابات الهبوط، ووضعته في دائرة الأمان بعدما وصل للنقطة 20، بفارق 10 نقاط عن فريق الإمارات صاحب المركز قبل الأخير.

واستغل عجمان النقص العددي في صفوف الوحدة، الذي لعب بتسعة لاعبين، بعد طرد البرتغالي روبن فيليب في الدقيقة 28، ثم تعرض الفريق لنكسة أخرى بطرد البرازيلي آلان ماركيز في الدقيقة 77، إذ نجح «البرتقالي» في العودة بعد التأخر بهدف في الشوط الأول إلى الفوز بهدفين عن طريق البديل الذهبي روكي مارسيانو، الذي كافأ مدربه إيسايلا على إقحامه بأرضية الملعب مطلع الشوط الثاني وسجل هدفي الفوز.

نزيف

في المقابل، واصل الوحدة نزيف النقاط وتعرض للهزيمة للمباراة الثانية على التوالي بعد خسارته أمام اتحاد كلباء في الجولة الماضية، ليفشل الفريق في استغلال تعثر شباب الأهلي والعين في الجولة الماضية ويرفض التقدم إلى المركز الثالث.

وتعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها آلان ماركيز، أحد أهم لاعبي الوحدة، وذلك بعد التعدي على علي الحوسني، حارس عجمان، وللاعتراض على الحكم، هي البطاقة الحمراء الأولى للاعب مع الوحدة منذ انتقاله للفريق.

ورغم تقدم الوحدة مبكراً فإن طرد روبن شكل نقطة تحول مهمة في اللقاء، بعدما انتقلت السيطرة والأفضلية لعجمان، وتمكن من استغلال الموقف والضغط على «العنابي». وتفوق الروماني إيسايلا على الصربي غوران، مدرب الوحدة، في إدارة اللقاء، إذ جاءت تبديلاته بنتيجة إيجابية أهدت فريقه الانتصار.

سعادة

وأعرب إيسايلا عن سعادته بالفوز وبالنقاط الثلاث المهمة التي حصل عليها عجمان في مواجهة الوحدة، وقال: «بدأنا المباراة بشكل جيد وصنعنا فرصتين، لكننا استقبلنا هدفاً مفاجئاً من كرة ثابتة، وبعد طرد لاعب الوحدة أصبحت الأمور أكثر سهولة بالنسبة لنا، وضغطنا على المنافس وشكلنا خطورة واضحة على مرماهم، خصوصاً في الشوط الثاني من المباراة بعد إشراك لاعب مهاجم بدلاً من لاعب خط وسط، ما منحنا الأفضلية الهجومية، ونجحنا في تسجيل هدفين وصنع أكثر من 10 أخرى للتسجيل».

حزن

من جهة أخرى، بدا الحزن واضحاً على وجه غوران توفيغدزيتش، مدرب الوحدة، عقب الخسارة، وقال: «بدأنا المباراة بقوة، وسجلنا هدفاً مبكراً منحنا الأفضلية، وسيطرنا على المباراة، لكننا تأثرنا بالنقص العددي بعد طرد روبن فيليب في الشوط الأول».

وأضاف: «لم أفهم سبب إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه روبن، وهو الطرد الذي أحبط الفريق وأفسد خططنا للمباراة، بالطبع عانينا بسبب النقص، وزاد الأمر سوءاً بعد الطرد الثاني الذي حصل عليه آلان».

وختم: «هذا ليس فريقنا، وليس المستوى الذي عليه الوحدة، ولكن علينا المضي قدماً وتجاوز الخسارة، والسعي لتحقيق نتائج أفضل في المباريات المقبلة».

يذكر أن الكاميروني روكي مارسيانو قاد عجمان إلى تحقيق انتصار مهم، أول من أمس، على حساب مضيفه الوحدة، بعدما حول «البرتقالي» تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز 2-1، على استاد آل نهيان، ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري أدنوك للمحترفين.

ومنح الفوز عجمان ثلاث نقاط مهمة رفع بها رصيده إلى 20 نقطة، وابتعد خطوة عن خطر الهبوط بعدما تقدم إلى المركز العاشر مؤقتاً، بينما توقف رصيد العنابي عند 34 نقطة في المركز الرابع بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي. وشهدت المباراة طرد لاعبيْن من الوحدة، حيث أكمل أصحاب الأرض المباراة بتسعة لاعبين.

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