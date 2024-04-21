شباب الأهلي يقلب الطاولة على اتحاد كلباء ويعزز وصافته لدوري المحترفين

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير إبراهيم صادق

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قلب شباب الأهلي تأخره أمام ضيفه اتحاد كلباء بهدف وحيد، إلى فوز كبير بنتيجة 4-1، في مباراتهما ضمن الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، وأحرز لأصحاب الأرض يحيى الغساني هدفان في الدقيقتين 1 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و70، وسعيد عزت في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وإيغور جيسوس في الدقيقة 74، وسجل لاتحاد كلباء أندريس فومبيرجر في الدقيقة 5 من عمر المباراة التي جرت على ملعب إستاد راشد بدبي مساء اليوم، ورفع "فرسان دبي" رصيدهم إلى 40 نقطة، وعززوا موقعهم في المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن الوصل في الصدارة، بينما توقف رصيد اتحاد كلباء عند 20 نقطة، وظل في المركز التاسع، وشهدت المباراة أيضاً، ركلة جزاء لشباب الأهلي، وأضاعها مؤنس دبور في الدقيقة 39، وطرد للاعب اتحاد كلباء سالم راشد في الدقيقة 37.

وخطف أندريس فومبيرجر هدفاً مبكراً لاتحاد كلباء في الدقيقة 5، بعد هجمة سريعة وعرضية من مهدي قائدي، وسط غياب تركيز من مدافعي شباب الأهلي، وأضاع راميريز فرصة هدف ثاني لاتحاد كلباء في الدقيقة 10، عندما تهيأت أمامه تسديدة مرتدة من حارس شباب الأهلي عادل أبو بكر، لكنه سدد الكرة عالية فوق العارضة، واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي لوجود لمسة يد من لاعب اتحاد كلباء سالم راشد، والذي طرده الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 37.

وأضاع مؤنس دبور ركلة الجزاء المحتسبة لشباب الأهلي في الدقيقة 39، عندما سدد الكرة بجوار القائم الأيمن، واحتسب الحكم 8 دقائق وقت بدل ضائع للشوط الأول، وتمكن خلالها شباب الأهلي من قلب النتيجة بتسجيل هدفين عن طريق يحيى الغساني يسجل هدف التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة الأولى، وسعيد عزت في الدقيقة الرابعة، وأنقذ قائم مرمى اتحاد كلباء، فريقه من رأسية إيغور جيسوس، في الدقيقة الأخيرة.

ونجح شباب الأهلي من هجمة مرتدة في تسجيل هدف ثالث في الدقيقة 70، بعد كرة وصلت إلى يحيى الغساني، ليدخل منطقة الجزاء ويراوغ حارس اتحاد كلباء حمد المنصوري، ثم أضاف إيغور جيسوس الهدف الرابع لشباب الأهلي في الدقيقة 74، وألغاه الحكم بداعي التسلل بإشارة من الحكم المساعد، ثم عاد وأحتسبه بعد العودة على تقنية الفيديو، ليحقق شباب الأهلي فوز مهم قبل مواجهة مستضيفه العين في الجولة المقبلة من الدوري.

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