الشارقة والجزيرة يكرران تعادل الدور الأول في دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

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كرر فريقا الشارقة والجزيرة نتيجة الدور الأول عندما انتهت مباراتهما ضمن الجولة 20 لدوري ادنوك للمحترفين بالتعادل 1-1 والتي أقيمت بإستاد الشارقة، ليصل الشارقة للنقطة 30 والجزيرة إلى 23 نقطة ويواصل الفريقان الصيام عن تحقيق الانتصارات.

جاءت البداية قوية من الجزيرة وضاعت له فرصة حقيقية من خلفان مبارك أنقذها الحارس عادل الحوسني ورد الشارقة بهجمة صنعها بيانيتش إلى لوان بيريرا الذي سدد في المرمى، ولكنه كان في موضع تسلل.

وضاعت فرصة ثانية للجزيرة بين يدي الحارس الحوسني ثم فرصة اخرى للجزيرة من تسديدة خلفان مبارك اصطدمت بمقص المرمى واستمر تبادل الهجمات طوال الوقت الأصلي للشوط الأول مع أفضلية للجزيرة وتهيأت فرصة التقدم للضيوف في الدقيقة "45 +2" عندما تمت عرقلة بوزويلو داخل الصندوق احتسبها الحكم ركلة جزاء بتوجيهات من حكم "الفار" سددها خلفان مبارك فوق المرمى لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني استمر تبادل الهجمات مع تحسن في أداء الشارقة وأثمر ذلك عن افتتاح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 53 برأسية قوية من لوان بيريرا من ركنية نفّذها بيانيتش، واجتهد الجزيرة بعد التأخر بهذا الهدف وضاعت له أكثر من فرصة بفضل تألق الحارس عادل الحوسني، ولكن عمر تراوري نجح في كسر صمود المرمى الشرقاوي في الدقيقة 88 وتعديل النتيجة من هجمة مرتدة صنعها له بوزويلو وسددها تراوري عمر قوية على يسار عادل الحوسني، وسبق ذلك عودة المهاجم علي مبخوت للمشاركة كـ بديل في الدقيقة 72 في مكان كيبانو ضمن 4 تبديلات أجراها مدرب الجزيرة قبل تعديل النتيجة بينما أجرى مدرب الشارقة 4 تبديلات مماثلة لتنتهي المباراة بنفس نتيجة مباراة الفريقين في الدور الأول 1-1.

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