خورفكان يضع حداً لهزائمه ويتخطى بني ياس بثنائية

المصدر: خورفكان- محمد فضل

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وضع خورفكان حداً لهزائمه في دوري ادنوك للمحترفين وتمكن من تحقيق الفوز على ضيفه بني ياس بنتيجة 2-1 ، خلال مباريات الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين ليرفع النسور رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر وتراجع بني ياس الى المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة ، وسجل ثنائية النسور لورينسي ، والاوزبكي عبد العزيز بيك امينوف في الدقيقتين 3 ، 45 ، ولبني ياس البرازيلي رفائيل أنطونيو مدافع الخور بالخطأ في مرمى فريقه " نيران صديقة " في الدقيقة 15 .

ولم يترك خورفكان للضيوف فرصة لالتقاط الأنفاس خلال الشوط الأول، وعاجلهم بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عبر تسديدة البرازيلي لورينسي الذي استقبل عرضية عزيز بيك امنوف مصوباً الكرة قوية في المرمى لتتحول من ساق المدافع خلف الحوسني لتغير الكرة اتجاهها وتعانق الشباك ، ولم ينتظر السماوي طويلاً ليتمكن من ادراك التعادل عبر نيران صديقة بعد أن حاول مدافع خورفكان رفائيل من ابعاد احد الكرات قبيل ولوجها مرمى فريقه لكنها ارتطمت برجله وتهادت في الشباك ، هدف جاء في الدقيقة 15 ، وقبيل التوجه للاستراحة تمكن المحترف الاوزبكي عزيز بيك امنوف من تسجيل هدف خورفكان الثاني من تسديدة صاروخية خدعت حارس مرمى السماوي فهد بني ياس بعد ارتطام الكرة بالأرض لينتهي الشوط الأول بتقدم النسور بهدفين مقابل هدف .

وارتفع إيقاع اللعب في المشهد الثاني من جانب الفريقين مع افضلية لخورفكان الذي ضرب حصاراً محكماً بغية تسجيل هدف ثالث يريح الجمهور والجهاز الفني ويقوم عزيز بيك بتسديد كرتان على مرمى بني ياس تعامل معهم الحارس فهد الظنحاني بنجاح ، وفي المقابل اعتمد بني ياس على المرتدات التي لم تخلو من خطورة لكن نتيجة الشوط الأول استمرت حتى صافرة الحكم النهائية ليفوز خورفكان على السماوي 2-1 .

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