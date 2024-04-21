النصر يعبر البطائح بثلاثية و يواصل الزحف نحو المراكز المتقدمة

المصدر: الشارقة- عدنان الغربي

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واصل النصر زحفه نحو المراكز المتقدمة بعبوره محطة البطائح بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة، التي جمعتهما، مساء اليوم، على استاد خالد بن محمد بالشارقة، ضمن منافسات الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين، وبهذه النتيجة قفز العميد إلى المركز الرابع برصيد 34 نقطة، متساويا مع الوحدة المتقدم بفارق الأهداف، فيما حافظ البطائح على مركزه السابع بـ25 نقطة.

جاءت المباراة لمصلحة النصر، الذي تفوق في الاستحواذ والسيطرة على منطقة الوسط والاعتماد على التمريرات القصيرة للوصول إلى مرمى البطائح، ومع انحصار اللعب أكثر في منطقة الوسط استمر النصر في البحث عن الحلول للتسجيل وبعد ان أضاع الإيطالي غابياديني فرصة سهلة في الدقيقة 38، نجح زميله غلوبير ليما في خطف هدف التقدم في الدقيقة 41.

واصل النصر أداءه القوي في الشوط الثاني و خلق العديد من الفرص أبرزها بواسطة غابياديني والبرتغالي ميديروس لكن النجاعة جاءت من جانب البطائح الذي تمكن من إدراك التعادل عن طريق نجمه البرازيلي ألفارو دي أوليفيرا في الدقيقة 61 ورد العميد سريعا بالهدف الثاني الذي حمل توقيع المغربي عادل تاعرابت في الدقيقة 65 قبل ان يضيف اللاعب نفسه الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وشهدت المباراة تغييرا اضطراريا للنصر في الدقيقة 26 بخروج مدافعه غوستافو أليكس بداعي الإصابة وتعويضه بالبرتغالي يوري ميديروس.

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