غداً.. منتخبنا يواجه الكويت في ختام منافسات كرة القدم بـ "الألعاب الخليجية للشباب"

المصدر: وام

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تقام غداً منافسات الجولة الثالثة لمسابقة كرة القدم، ضمن دورة الألعاب الخليجية للشباب "الإمارات 2024" على استاد آل نهيان بنادي الوحدة بأبوظبي، حيث يلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره الكويتي، وتليها مباراة منتخبا عمان ونظيره البحريني.

وتمتلك جميع المنتخبات فرصة الصعود إلى منصة التتويج، وإن كان منتخب الكويت قد ضمن ذلك بعدما وصل رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين، لكنه بات يطمح الآن بحصد الميدالية الذهبية، حيث سيكفيه أي نتيجة إيجابية، سواءً الفوز أو التعادل لتحقيق ذلك، فيما يدخل منتخب الإمارات المواجهة بطموح تحقيق الفوز فقط في حال أراد المنافسة على الميدالية الذهبية، بعدما أنعش حظوظه بالفوز على منتخب البحرين، في الجولة الماضية، والحصول على ثلاث نقاط.

ويتطلع منتخبا سلطنة عمان (3 نقاط) والبحرين (دون نقاط) لتحقيق الفوز في المباراة التي تجمعهما، مع إدراك سلطنة عمان أن فوزها وفي حال فوز الإمارات على الكويت، فإن ذلك يعني دخول المنتخبات الثلاثة في حسابات المواجهات المباشرة بينها لتحديد الترتيب النهائي، وبنفس الوقت فإن منتخب البحرين في حال فوزه على نظيره العماني، فإنه سيدخل في حسابات اعتلاء منصة التتويج أيضاً والفوز بإحدى الميداليات.

وبحسب اللائحة الفنية للبطولة، فإن المواجهات المباشرة بين المنتخبات هي المعيار الأول في تحديد الترتيب، يلي ذلك إجمالي الأهداف المسجلة مقابل المستقبلة.

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