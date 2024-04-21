عجمان يقلب الطاولة على الوحدة

المصدر: أبوظبي، دبي - محمد صادق وعلي شدهان

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قاد الكاميروني روكي مارسيانو عجمان إلى تحقيق انتصار مهم، أمس، على حساب مضيفه الوحدة، بعدما حول «البرتقالي» تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز 2 - 1، على استاد آل نهيان، ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري أدنوك للمحترفين.

ومنح الفوز عجمان ثلاث نقاط مهمة رفع بها رصيده إلى 20 نقطة وابتعد خطوة عن خطر الهبوط بعدما تقدم إلى المركز العاشر مؤقتاً، بينما توقف رصيد العنابي عند 34 نقطة في المركز الرابع بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي. وشهدت المباراة طرد لاعبيْن من الوحدة، حيث أكمل أصحاب الأرض المباراة بتسعة لاعبين.

في المباراة الثانية، تعادل حتا وضيفه «الإمارات» بهدف لمثله في الجولة ذاتها، وهي النتيجة التي تعد خاسرة لهما معاً في ضوء سعيهما للابتعاد عن شبح الهبوط، وتأمين البقاء مع المحترفين موسماً آخر.

سجل هدف حتا أنيس كريمي في الدقيقة 40، من كرة ثابتة، بينما أدرك «الإمارات» التعادل عن طريق محترفه ضياء سبع في الدقيقة 84. بهذه النتيجة، رفع حتا رصيده إلى النقطة 6، وما زال في المركز 14 الأخير في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، وبفارق 4 نقاط عن «الإمارات» صاحب المركز 13 برصيد 10 نقاط.

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