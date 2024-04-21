الظفرة والتعاون يستعيدان نغمة الفوز في دوري «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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استعاد فريق الظفرة، أمس، نغمة الانتصارات محققاً الفوز على ضيفه سيتي بنتيجة 4 - 2، في افتتاحية مواجهات الأسبوع 28 من دوري الأولى «الهواة»، أحرز رباعية الظفرة كل من:

سعيد جاسم، وسانتوس، وليونارد، وكارلوس، وسجل هدفي سيتي كل من: ساردور، وهنريكي، بهذه النتيجة يرفع الظفرة رصيده إلى 40 نقطة، ويتجمد رصيد فريق سيتي عند 8 نقاط في المركز قبل الأخير، وفي المباراة الثانية، فاز التعاون على غلف يونايتد 2 - 1، أحرز للفائز ميدروس وحسام لطفي، وأحرز هدف غلف يونايتد فاولر.

كما تعادل فريقا مسافي ومصفوت سلبياً في اللقاء الذي أقيم بينهما، وتقام اليوم 3 مواجهات تجمع دبا الحصن الوصيف برصيد 54 نقطة في مواجهة الفجيرة الرابع برصيد 42 نقطة، ويرحل دبا الفجيرة إلى ملعب الحمرية، ويستقبل الجزيرة الحمراء ضيفه فريق الذيد، وتقام غداً الاثنين مباراة واحدة في ختام الجولة تجمع غلف إف سي بضيفه يونايتد، وسيكون العروبة المتصدر في الراحة الإجبارية في هذه الجولة.

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