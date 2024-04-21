مارسيلو برولي: أداء اليايان حرم «الأولمبي» من أولمبياد باريس

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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ودّع منتخبنا الوطني الأولمبي المنافسة على التأهل عن المجموعة الثانية من كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقامة حالياً في قطر، ليخرج من دائرة الصراع على إحدى البطاقات المؤهلة لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة الفرنسية باريس، من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024،.

وذلك بعدما خسر أمام نظيره المنتخب الياباني على ملعب استاد جاسم بن حمد في الدوحة، مساء أول من أمس، بهدفين نظيفين سجلهما سيجي كيمورا وسوتا كاوازاكي في الدقيقتين 27 و66، ليحتل «الأبيض الأولمبي» المركز الأخير في المجموعة دون أي نقاط أو أهداف، بعدما خسر الجولة الأولى أيضاً، أمام المنتخب الكوري الجنوبي بهدف وحيد.

فوز

وقال مارسيلو برولي مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي: «لسوء الحظ لم يكن بإمكاننا العبور من دور المجموعات، والتأهل للدور الثاني، وكان منتخب اليابان الطرف الذي استحق الفوز، وحاولنا الرد على جوانب القوة لديهم.

ولكننا يمكن اعتبار أن استعدادهم الجيد، سبب الفارق الواضح في الأداء بين المنتخبين، وكل فريق لديه شخصيته الخاصة، وهذا أمر نحن معتادون عليه، ونتيجة مباراة أول من أمس، لها علاقة بمستوى الاستعداد، لأن منتخب اليابان حظي باستعدادات أفضل منا، وكان الفارق واضحاً في المباراة».

وفي المقابل، ضمن المنتخبان الياباني والكوري الجنوبي التأهل عن المجموعة الثانية إلى الدور ربع النهائي، بتشاركهما لصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط لكل منهما، وذلك بعد فوز كوريا على الصين بهدفين نظيفين، في مباراتهما بالجولة الثانية على ملعب استاد عبدالله بن خليفة.

فيما ودعت الصين أيضاً، فرصة المنافسة على التأهل عن المجموعة، بعد خسارتها للجولة الأولى بهدف وحيد أمام المنتخب الياباني، والذي طالب مدربه غو اويا، لاعبي فريقه بالدقة أكثر أمام المرمى بعد مباراتهم ومنتخبنا الوطني، وقال: «نحن سعداء لأننا حققنا الفوز، ولكننا نسعى لبلوغ المباراة النهائية، ونريد الفوز بلقب البطولة، وخلال مباراتنا والإمارات، كان بإمكاننا أن نسجل المزيد من الأهداف.

ولكننا لم ننجح بذلك، وبشكل عام يمكن اعتبار أن هذه الخبرة ستكون جيدة بالنسبة لنا قبل خوض المباراة المقبلة، وأمامنا ساعات قليلة، ولهذا بصراحة لا يوجد وقت كافٍ من أجل عمل أي شيء، ونحن بحاجة فقط لصنع المزيد من فرص التسجيل، ويجب أن نكون هادئين ذهنياً، ونفكر في ذات الوقت بالجانب الفني، وأن نصنع المزيد من الفرص في المباراة المقبلة».

جولة

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة غداً، ويلتقي فيها «الأبيض الأولمبي» ونظيره الصيني في مباراة تحصيل حاصل، ويبحث فيها منتخبنا عن فوز شرفي فقط.

، فيما تلتقي اليابان وكوريا في مباراة حاسمة لتحديد صاحبي المركزين الأول والثاني، مع العلم أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة في البطولة، تتأهل مباشرة من أجل تمثيل قارة آسيا في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل صاحب المركز الرابع لخوض مباراة الملحق العالمي أمام منتخب غينيا ممثل قارة أفريقيا.

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