"العنابي" أكمل المباراة بتسعة لاعبين .. عجمان يقلب الطاولة على الوحدة

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير سيف الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قاد الكاميروني روكي مارسيانو عجمان إلى تحقيق انتصار مهم على حساب مضيفه الوحدة، بعدما حول "البرتقالي" تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز 2-1، على استاد آل نهيان، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من دوري أدنوك للمحترفين.

ومنح الفوز عجمان ثلاثة نقاط مهمة رفع بها رصيده إلى 20 نقطة وابتعد خطوة عن خطر الهبوط بعدما تقدم إلى المركز العاشر مؤقتاً، فيما توقف رصيد العنابي عند 34 نقطة في المركز الرابع بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.

وشهدت المباراة طرد لاعبين من الوحدة، حيث أكمل أصحاب الأرض المباراة بتسعة لاعبين.

افتتح الوحدة التسجيل مبكراً عن طريق السوري عمر خريبين في الدقيقة 6 برأسية من كرة ثابتة لعبها أحمد نور الله داخل المنطقة، ليرفع خريبين رصيده إلى 14 هدفاً في صدارة قائمة هدافي الدوري.

وشهدت الدقيقة 28 طرد لاعب الوحدة روبن فيليب بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه المدافع البرتغالي لعرقلة علي مدن، ولكن الفريق تمكن من الحفاظ على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

وأثمرت تبديلات إيسايلا مدرب عجمان في العودة في المباراة بعدما نجح البديل الكاميروني روكي مارسيانو في إدراك التعادل لعجمان بتسديدة قوية من داخل المنطقة في الدقيقة 49.

واستفاد عجمان من النقص العددي في صفوف الوحدة ليعود مارسيانو ويضيف الهدف الثاني لـ "البرتقالي" في الدقيقة 73 مستغلاً عرضية هيكل الشيخاوي جهة اليمين.

وتأزم موقف الوحدة بعد أن أكمل المباراة بتسعة لاعبين منذ الدقيقة 77 لطرد البرازيلي آلان ماركيز بالبطاقة الحمراء للاعتراض على الحكم.

تسلم ايدك حمادة

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز