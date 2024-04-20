تعادل خاسر لحتا و"الإمارات" في دوري الإمارات للمحترفين

المصدر: دبي-علي شدهان

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تعادل حتا وضيفه "الإمارات" بهدف لمثله في الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في الإمارات، وهي النتيجة التي تعد خاسرة لهما معا في ضوء سعيهما للابتعاد عن شبح الهبوط، وتأمين البقاء مع المحترفين موسما آخر.

سجل حتا هدفه بامضاء أنيس كريمي "د40" من كرة ثابتة بعد طرد مدافع "الإمارات" أحمد عيسى لعرقلة مهاجم حتا غابريل دي سوزا، فيما أدرك " الإمارات" التعادل عن طريق محترفه ضياء سبع "د84".

ورفع حتا رصيده إلى النقطة 6، ومازال في المركز 14 والأخير في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، وبفارق 4 نقاط عن "الإمارات" صاحب المركز 13 برصيد 10 نقاط.

وقدم الفريقان أداء جيدا طوال دقائق المباراة، نظرا للأهمية الكبيرة للمباراة، وما تشكله نتيجتها من طوق نجاة من عنق الهبوط الذي يتهددهما معا، خصوصا مع توالي جولات البطولة، ووصولها إلى جولات الحسم.

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