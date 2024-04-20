«الأبيض الأولمبي» يفقد فرصة الوصول إلى الأولمبياد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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فقد منتخبنا الوطني الأولمبي آماله في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، بخسارته أمام نظيره الياباني بهدفين دون مقابل سجلهما سيجي كيمورا وسوتا كاوازاكي في الدقيقتين 30 و66 من عمر المباراة على ملعب استاد جاسم بن حمد في الدوحة مساء أمس، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً لكرة القدم «قطر 2024».

تأهل

وتأهلت اليابان «الساموراي» وكوريا الجنوبية إلى الدور ربع النهائي، بمشاركتهما صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط لكل منهما، بعد فوز اليابان في الجولة الأولى على المنتخب الصيني بهدف وحيد، وكوريا الجنوبية على المنتخب الصين بهدفين نظيفين سجلهما لي يونغ-جون في الدقيقتين 34 و69 من عمر اللقاء الذي جرى أمس أيضاً، على ملعب استاد عبد الله بن خليفة.

فيما بقي منتخبنا والصين دون نقاط أو أهداف، بعدما خسر «الأبيض الأولمبي» مباراته في الجولة الأولى أمام كوريا الجنوبية بهدف وحيد، وستكون مباراته والصين بعد غد الاثنين، تحصيل حاصل للمنتخبين، بينما ستكون مواجهة اليابان وكوريا الجنوبية، فاصلة لتحديد هوية صاحبي المركزين الأول والثاني في المجموعة.

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