الوحدة يستضيف عجمان بطموح التعويض

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف الوحدة في الثامنة والنصف مساء اليوم، على ملعبه باستاد آل نهيان، عجمان، في افتتاح منافسات الجولة الـ20 من دوري أدنوك للمحترفين.

ويسعى العنابي إلى تجاوز خيبة الخسارة في الجولة السابقة بهدف أمام اتحاد كلباء، والتي أوقفت سلسلة النتائج الإيجابية للفريق في الفترة الأخيرة وبعد 13 مباراة في الدوري لم يتعرض خلالها «أصحاب السعادة» للهزيمة. وسيحاول الوحدة تعويض الخسارة الأخيرة والتي حرمته من القفز إلى المركز الثالث.

ولكن نتائج الجولة الماضية في صالحه بعد خسارة شباب الأهلي من النصر وتعادل العين مع الجزيرة، ليبقى الفريق في المركز الرابع برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن العين الثالث، و3 نقاط عن شباب الأهلي الوصيف، فيما اتسع الفارق مع الوصل المتصدر إلى 17 نقطة. وتميل الكفة خلال مواجهات الفريقين في دوري المحترفين لمصلحة الوحدة بـ 12 فوزاً مقابل 6 انتصارات لعجمان، والتعادل 5 مواجهات.

ويخوض فريقا حتا والإمارات، مباراتهما مساء اليوم على ملعب «الإعصار» بهدف إحياء أملهما في البقاء مع «المحترفين» موسما آخر في ظل تعقد موقفهما مع توالي جولات البطولة.

وقبل مباراة اليوم، يحتل فريق حتا المركز 14 الأخير في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 5 نقاط فقط، وبفارق نقطة وحيدة عن «الإمارات» صاحب المركز 13.

الصربي نيناد فانيك، مدرب فريق حتا، شدد على أن مباراة اليوم، تمثل الفرصة الأمثل لإظهار أحقية فريقه في البقاء بدوري المحترفين موسماً آخر، مشيراً إلى جاهزية حتا لخوض المباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز